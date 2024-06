Hans Kraay: 'Hij weet 's ochtends niet of hij iemand van het flatgebouw afschiet'

In de nabeschouwing van Polen – Nederland (1-2) op ESPN wordt uiteraard matchwinner besproken. Presentator Jan Joost van Gangelen en analist Hans Kraay junior spreken hun verwondering uit over het carrièreverloop van de spits.

“Het is in voetballevens de ene keer vanzelfsprekend hoe een carrière gaat verlopen, maar bij Wout Weghorst heb je werkelijk geen flauw idee. Die belandt bij Manchester United, gaat door diepe dalen en daarna weer euforisch hoog”, zegt Van Gangelen over de spits van TSG Hoffenheim.

Artikel gaat verder onder video

Kraay reageert: “Ik denk dat hij zelf ook niet weet wat hij de rest van de dag gaat doen, wanneer hij opstaat. Of hij er een paar door het net heen gaat jassen, of dat hij iemand van het flatgebouw afschiet.”

Weghorst sprak eerder deze week zijn teleurstelling uit over zijn rol als reservespits, maar heeft als invaller dus opnieuw zijn waarde bewezen. “Het maakt mij eigenlijk helemaal niets uit of hij zwaar teleurgesteld is, of dat hij iets te veel juicht… We kunnen het tijdens een EK makkelijker hebben. Hij was heel bepalend. Het was helemaal niet zo dat de 1-2 eraan zat te komen”, aldus Kraay.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Welke spelers van Oranje moet Koeman strafschoppen laten nemen?

Afgezien van Memphis Depay heeft Oranje een klein probleem. Al is er een Eredivisie-speler met 10 goals uit 10 penalty's.