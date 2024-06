Kippenvel: voltallige Oranje-selectie geeft één iemand groot applaus in kleedkamer

Het Nederlands elftal wist de EK-opener tegen Polen zondagmiddag met 1-2 te winnen. groeide in minuut 83 uit tot matchwinner en kreeg na afloop in de kleedkamer applaus van de voltallige Oranje-selectie. Dat onthult doelman voor de camera van de NOS.

Ofschoon Verbruggen zelf een dijk van een wedstrijd speelde en misschien wel de beste Oranje-speler zondag was, was Weghorst na afloop de gevierde man in de kleedkamer. De spits kreeg applaus van zijn teamgenoten, nadat hij Oranje in de slotfase als invaller de volle buit bezorgde met een schot in de korte hoek.

NOS-verslaggever Thierry Boon vroeg Verbruggen na afloop of ‘iedereen even dankjewel tegen Weghorst had gezegd’. “We hebben hem toen hij de kleedkamer binnenkwam wel allemaal een applaus gegeven”, bekent Verbruggen. “Hij is superbelangrijk. De jongens die van de bank komen, kunnen het verschil maken: een kracht om te hebben als team. Ik ben superblij voor Wout en superblij voor het team.”

Verbruggen is ook tevreden over zijn eigen rol. Met enkele knappe reddingen hield hij Oranje in de slotfase op de been. “Ik denk dat we in het eerste uur vrij weinig weggaven, op het tegendoelpunt na. Op het einde zetten zij aan, zeker toen wij weer voor kwamen. Toen moest ik een paar keer aan de slag. Maar gelukkig kon ik het team helpen”, aldus de keeper.