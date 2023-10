Lionel Messi hakt knoop door over avontuur in Barcelona en Saudi-Arabië

werd gelinkt aan een tijdelijke transfer naar FC Barcelona of Saudi-Arabië, maar beide avonturen gaat de kleine Argentijn niet aan in de winterstop in Amerika. De 36-jarige sterspeler wordt door Inter Miami niet verhuurd in de periode tussen de twee competities in.

Dat stelt de rond Messi uitstekend ingevoerde Guillem Balague, die ook enkele boeken schreef over de voetballer. Dat is niet helemaal verrassend, omdat Messi de laatste weken met een blessure kampte. Na zijn geweldige start bij de MLS-club viel hij een tijdje weg bij Inter Miami, waardoor die club uitgeschakeld werd in de play-offs.

In dertien officiële wedstrijden kwam Messi tot elf doelpunten en gaf hij vijf assists in zijn eerste periode in Amerika. Door zijn blessure miste hij ook een aantal wedstrijden. Met Argentinië staat er in de komende weken nog een programma van interlands op het programma en niet lang daarna begint de voorbereiding op het MLS-seizoen alweer voor Messi en consorten. “Als hij naar Barcelona gaat, is dat alleen om vakantie te vieren”, zei manager Tata Martino.

Het is vanuit het verleden niet ongebruikelijk dat grote spelers terugkeren in de competitiestop in Amerika. Thiery Henry keerde toen hij in Amerika speelde kortstondig terug bij Arsenal, David Beckham werd uitgeleend aan AC Milan en Paris Saint-Germain én Frank Lampard werd verhuurd aan Manchester City.