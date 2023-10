Major League Soccer zorgt voor verrassing met opmerkelijke nominatie voor Lionel Messi

maakt in de Verenigde Staten kans om uitgeroepen te worden tot beste speler van de Major League Soccer. De superster van Inter Miami staat op de lijst van dertig kanshebbers. Opvallend is dat Messi echter pas vier wedstrijden in de MLS speelde.

Messi streek afgelopen zomer neer in Miami, waar hij een contract tekende tot eind 2025. De Argentijn maakte al grote indruk in het shirt van zijn nieuwe werkgever, maar deed dat vooral in de League Cup. In dat toernooi was Messi goed voor tien doelpunten in zeven wedstrijden. Inter Miami wist de League Cup uiteindelijk zelfs te winnen. Dat was de eerste prijs in de historie van de club.

In de MLS kwam Messi tot op heden pas tot vier wedstrijden waarin hij een keer scoorde en twee assists gaf. Inter Miami staat momenteel op de veertiende plaats in de Eastern Conference. De reguliere competitie eindigt op 22 oktober. Messi maakt kans op de prijzen MLS MVP en beste nieuwkomer. Datzelfde geldt voor zijn goede vriend en ploeggenoot Sergio Busquets, die afgelopen zomer ook voor Inter Miami koos.