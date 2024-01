Van Hanegem: 'Bepaalde mensen vinden het leuk om hem onder vuur te nemen, wat een onzin'

zal het treffen tussen PEC Zwolle en ‘zijn’ sc Heerenveen van afgelopen zaterdag snel willen vergeten, maar Willem van Hanegem is van mening dat de doelman niet veel kon doen aan de gelijkmaker van Younes Namli. Noppert liet zich op een slecht veld verrassend door een op het laatste moment opstuitende bal, waarvan Namli kon profiteren.

Voor sc Heerenveen was er zaterdagavond in Zwolle lang weinig aan de hand. De Friezen openden al vroeg de score en kregen vervolgens meerdere goede mogelijkheden om de voorsprong nog voor rust uit te breiden. Maar onder meer Pelle van Amersfoort stuitte op PEC Zwolle-doelman Jesper Schendelaar. De ploeg van trainer Kees van Wonderen ging in de tweede helft vrolijk verder met het creëren van (grote) kansen, maar Schendelaar bleek een sta-in-de-weg. Al die gemiste kansen leken de bezoekers op te breken, zeker toen Noppert in de fout ging en PEC Zwolle na de gelijkmaker van Namli via Lennart Thy zelfs de leiding nam.

Artikel gaat verder onder video

De gelijkmaker van PEC Zwolle bleef vanzelfsprekend niet onopgemerkt en de beelden van het mistrappen van Noppert verspreidden zich al snel op sociale media. Het doelpunt van Namli was te danken aan een blunder van Noppert, was de conclusie van velen. Maar daar wil Van Hanegem helemaal niks van weten. “Noppert van Heerenveen kreeg ook weer de volle laag. Maar de mensen zijn toch niet blind?”, schrijft De Kromme in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Die bal stuiterde bijna een meter op vlak voor hij ging trappen. Daar kon Noppert helemaal niets aan doen, maar bepaalde mensen vinden het leuk om Noppert onder vuur te nemen. Wat een onzin.”

Gelukkig voor Noppert slaagden zijn ploeggenoten er op de valreep nog in om een punt mee te nemen uit Zwolle. Ché Nunnely frommelde de bal in de blessuretijd via PEC Zwolle-speler Eliano Reijnders achter Schendelaar, waardoor PEC Zwolle en sc Heerenveen een aantrekkelijke wedstrijd besloten op 2-2.