Droevig moment voor Noppert gaat de wereld over: ‘Dat hij ooit een WK heeft gekeept…’

Heerenveen heeft op bezoek bij PEC Zwolle bij het scheiden van de markt alsnog een punt gepakt. Het werd 2-2. Menig kans was niet aan de gasten besteed, mede dankzij Zwolle-goalie Jasper Schendelaar. Een voorsprong werd door Zwolle onschadelijk gemaakt, maar de wedstrijd duurde net wat te lang voor de thuisploeg.

Zwolle en Heerenveen maakte er een rommelig en slordig potje van. Gevolg was een aantrekkelijk duel, waarin de uitploeg al voor rust de wedstrijd naar zich toe had moeten trekken. Het financieel geplaagde Zwolle wist na 8 minuten dat het in de achtervolging moest. Een domme overtreding van basisdebutant Anouar El Azzouzi leidde tot een penalty voor de gasten die door Anas Tahiri beheerst binnen werd geschoten. Kansen voor Pelle van Amersfoort, Pawel Bochniewisz (paal) Simon Olsson en andermaal Tahiri leiden niet tot doelpunten.

De rust kwam als geroepen voor PEC waar de supporters maar ook zeker de spelers de handjes mochten dichtknijpen met de minimale achterstand. In eerste instantie was dit ook het geval in helft 2, waar van Amersfoort als gelegenheidsspits zijn gelegenheden andermaal niet benutte. Het duel draaide om via een polletje vlak voor Heerenveengoalie Andries Noppert. Zodoende kwam zijn trap naar voren niet uit de verf en werd het een onhandige pass op Zwolle-middenvelder Younes Namli die wel raad wist met dit cadeautje.

De 1-1 was een gevolg van een kansenmissend Heerenveen en blauwwitte ijver van de thuisploeg. Noppert had overigens bijna zijn flater goedgemaakt, maar zijn lange bal was niet aan invaller Daniel Karlsbakk besteed die de vogelvrije collega-invaller Osame Sahraoui over het hoofd zag. Het kwam ze duur te staan, want de kap- en draaibewegingen van Namli leidde tot een panklare voorzet die Thy doeltreffende binnenkopte.

Wedstrijd gekanteld, Heerenveen plots in de achtervolging. Aan Zwolse zijde was het vrouwen en kinderen eerst en het leek voldoende te zijn voor de eerste thuisdriepunter sinds begin november. Niets was minder waar. Met het nodige geluk wist de derde Heerenveen-invaller Ché Nunnely de bal via een Zwols been in de korte hoek achter Zwolle-uitblinker Jasper Schendelaar te krijgen. Dit alles in de laatste minuut van de reguliere speeltijd. Het was vanuit Heerenveenzijde bekeken verdiend, voor de Zwolle-fan erg zuur. De beide middenmoters blijven zodoende op een punt van elkaar in de rangschikking.