Inzaghi bevestigt eerste zomeraanwinst: Inter versterkt zich met spits van FC Porto

De Italiaanse kampioen Internazionale heeft de eerste aanwinst voor het komende seizoen binnen. komt in de zomer transfervrij over van FC Porto, zo bevestigt trainer Simone Inzaghi.

“Ja, wij hebben Mehdi Taremi transfervrij vastgelegd”, aldus Inzaghi in gesprek met DAZN. “Hij is een belangrijke speler, heeft veel ervaring in de Champions League en heeft veel doelpunten gemaakt, dus we zijn erg blij met zijn komst. We hebben volgend seizoen een grotere selectie, dus we hadden meer spitsen nodig.”

Artikel gaat verder onder video

Bij de I Nerazzurri lijkt de 31-jarige Iraanse aanvaller vooral als back-up te gaan dienen voor aanvallers als Lautaro Martínez en Marcus Thuram. Taremi speelde dit seizoen 32 wedstrijden en was daarin goed voor negen doelpunten en zes assists. Bij de Iraanse nationale ploeg was hij in 84 interlands liefst 46 keer trefzeker.

🚨🇮🇷 Inter manager Inzaghi confirms: “Yes, we have signed Mehdi Taremi on free transfer from Porto”.



“He’s an important player on international level, he scored a lot of goals so we’re very happy with this move”, told DAZN.



Here we go, confirmed. ⤵️✅ https://t.co/A4ULbhQU7J — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2024

