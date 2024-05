‘Noppert werkt aan terugvinden topvorm en keert terug in de basis bij Heerenveen’

staat de komende wedstrijden weer onder de lat bij SC Heerenveen, meldt de Leeuwarder Courant. De doelman raakte zijn basisplaats kwijt na de wedstrijd tegen AZ eind januari.

Noppert begon het seizoen bij Heerenveen als basisspeler, maar verloor deze nadat hij eind januari verantwoordelijk was voor de gelijkmaker van AZ in het duel dat in 2-2 eindigde. Sindsdien kan Mickey van der Hart rekenen op een basisplaats, maar dat was geen verbetering ten opzichte van Noppert.

Volgens de Leeuwarder Courant heeft Noppert de afgelopen weken hard gewerkt aan het terugvinden van zijn topvorm die hem in 2022 een basisplaats in de WK-selectie van Oranje opleverde. Hierbij zou de sluitpost privétrainingen hebben gevolgd met zijn oude keeperstrainer Harmen Kuperus. Met de huidige keeperstrainer van Heerenveen, Ruud Hesp, zou Noppert namelijk geen goede relatie hebben.

Dat harde werken, in combinatie met de matige optredens van Van der Hart, heeft ervoor gezorgd dat Noppert de rest van het seizoen weer in de basis mag starten. Mocht Heerenveen zich toch nog kwalificeren voor de play-offs om Europees voetbal, zal hij ook in die wedstrijden het doel verdedigen.

