Voetbalpraat speculeert over volstrekt onlogische Oranje-terugkeer: ‘Misschien wel zijn laatste kans?’

keert dit weekend terug onder de lat bij sc Heerenveen. De doelman, die zijn plekje verloor aan , mag (in ieder geval) de laatste drie wedstrijden van het seizoen het doel verdedigen van de Friezen. Bij Voetbalpraat wordt volop gespeculeerd over een terugkeer bij het Nederlands elftal.

Het verhaal van Noppert is bekend. Na een fantastisch seizoen bij Go Ahead Eagles maakte hij de overstap naar sc Heerenveen, waar hij andermaal uitstekend presteerde. Noppert deed het zelfs zo goed dat hij, tot ieders verbazing, uitgeroepen werd tot eerste doelman van Oranje op het WK in Qatar in 2022. Dit seizoen belandde de boomlange sluitpost in een flinke dip. Na de zoveelste blunder had trainer Kees van Wonderen genoeg gezien en werd Noppert gepasseerd.

Artikel gaat verder onder video

Woensdag werd bekend dat de Toren van Joure terugkeert onder de lat van Heerenveen. Bij Voetbalpraat komt deze keuze ter sprake. Onder meer Mario Been vraagt zich af of het te maken heeft met de vorm van Van der Hart, die vorige week acht goals op de oren kreeg tegen PSV. “Maar daar heeft een keeper toch niet veel mee te maken? Dat was toch een off-day van de hele ploeg”, zegt de voormalig trainer.

“Ik dacht dat het iets te maken had richting Oranje”, onderbreekt Marciano Vink plotseling. “Ja! Daar hadden wij het net ook over. Laat je maar weer zien aan de bondscoach”, antwoordt Been. “Je gaat toch denken: wat zit daar dan achter?”, zegt presentator Wouter Bouwman. “Er moet veel gebeuren, maar misschien dat hij toch voor een laatste kans gaat”, sluit hij af.

Een terugkeer van Noppert in het shirt van Oranje lijkt volstrekt onrealistisch. De sluitpost zit al twaalf wedstrijden achter elkaar op de bank en ziet dat concurrenten als Mark Flekken en Bart Verbruggen het prima hebben gedaan als doelmannen van de nationale ploeg. Daarnaast is ook Justin Bijlow terug van zijn blessure.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Elfrink benadrukt uitstekend nieuws voor Feyenoord: ‘Pakken zelfs nog iets meer dan PSV’

Feyenoord moest in de strijd om de landstitel weliswaar al voortijdig z’n meerdere erkennen in PSV, maar dat betekent niet dat de Rotterdammers helemaal niets overhouden aan dit Eredivisieseizoen.