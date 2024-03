Noppert traint eenmaal per week op andere locatie door slechte relatie met staflid

heeft vanwege een stroeve relatie met zijn keeperstrainer Ruud Hesp gekozen voor individuele trainingen met Harmen Kuperus. Deze vinden plaats op de velden van SC Joure.

De Leeuwarder Courant sprak in februari al over de moeizame relatie tussen Noppert en Hesp. Zo zou laatstgenoemde geen vertrouwen geven aan zijn keepers en zouden zijn trainingen niet voor voldoende duidelijkheid zorgen. Aangezien de vorm van Noppert dit seizoen ook niet geweldig is geweest, probeert de doelman van Oranje nu op een andere manier zijn WK-vorm terug te vinden.

Zo werkt Noppert op de velden van SC Joure met Herman Kuperus trainingen af, zo bevestigt Ferry de Haan. “Andries wilde buiten de reguliere trainingen op de club individueel aan de slag. Hij heeft bij ons aangegeven dat hij op een andere locatie aan de bak wil. Dit is dus allemaal in overleg gegaan. Volgens mij trainen ze één keer per week.” Toch stelt De Haan dat dit nu opeens een big deal is, aangezien Noppert met een vormdip kampt. “In de periode dat Andries goed presteerde, heb ik hier niet zoveel over gehoord.”

De international verloor recentelijk zijn basisplek aan Mickey van der Hart, maar mogelijk kunnen de trainingen met Kuperus hem weer op het goede pad brengen. “Wij willen hem graag helpen om terug te keren op het niveau dat hij aantikte in zijn hoogtijdagen”, zo stelt De Haan.