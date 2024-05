EK-terugkeer voor Andries Noppert? ‘Ik heb contact gehad met de bondscoach en Patrick Lodewijks’

heeft het EK nog niet helemaal uit zijn hoofd gezet. De doelman, die vrijdagavond in de wedstrijd tegen Almere City (1-1) terugkeerde onder de lat van sc Heerenveen, geeft in een interview met Voetbal International aan dat hij nog altijd gelooft in een terugkeer in het doel van het Nederlands elftal.

“Ik heb contact gehad met de bondscoach en Patrick Lodewijks. Zij moeten een keuze maken. Ik denk dat het van twee keepers (Bart Verbruggen en Mark Flekken, red.) zeker is dat ze meegaan en dat is niet meer dan terecht, want die hebben in de afgelopen wedstrijden fantastisch gespeeld”, begint Noppert. “Het is net de vraag wat ze verder zoeken”, gaat hij verder.

Artikel gaat verder onder video

“Iemand voor de groep? Daar moeten zij een keuze in maken en daar zijn ze verstandig genoeg voor. Ik zit nu ook niet in de situatie om te zeggen: ja, jongens, daar ben ik en ik moet mee”, gaat de Toren van Joure met enig gevoel voor zelfspot verder. “Aan de andere kant weten ze wat ze aan me hebben.”

De keeper van Heerenveen komt dit seizoen nog twee wedstrijden in actie. De kans dat de Friezen de play-offs ingaan, is minimaal. Noppert gaat in ieder geval zijn best doen om indruk te maken op bondscoach Ronald Koeman. “Ik weet niet wat hun gedachtes zijn, maar gelukkig hoef ik die keuze niet te maken. Geloven moet je altijd. Een doel moet je altijd hebben, ook al gaat het minder. Is het haalbaar? Dat zeg ik niet. Maar je moet er wél in geloven.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord-fans komen plotseling met striemend fluitconcert tijdens uitreiking medailles

De supporters van Feyenoord heffen plotseling een striemend fluitconcert aan in De Kuip, vlak voordat de zojuist gewonnen KNVB Beker aan hun favoriete club zou worden uitgereikt.