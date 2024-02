Ferry de Haan onthult transferplannen van sc Heerenveen en Andries Noppert

vertrekt niet naar Adana Demirspor. Voetbal International meldde dat de Turkse club interesse had in de doelman van sc Heerenveen, maar een transfer is absoluut niet aan de orde, zo zegt Ferry de Haan in een duidelijke reactie.

In Turkije is de transfermarkt, in tegenstelling tot de meeste Europese landen, nog geopend. Adana wil voor het sluiten van de markt nog een keeper aan de selectie toevoegen. Noppert, die onlangs zijn basisplaats bij Heerenveen verloor, is hiervoor in beeld.

Adana, de voormalig werkgever van Patrick Kluivert, wilde Noppert huren tot het einde van het seizoen, met een optie tot koop. Heerenveen maakt duidelijk dat het niet bereid is om mee te werken aan een eventuele transfer. “We moeten en gaan Andries helpen om zijn hoge niveau snel weer te bereiken”, zegt directeur De Haan duidelijk.

Noppert zit sinds afgelopen week op de bank bij Heerenveen. De keeper, die op het WK 2022 in Qatar nog de nummer één was van Oranje, kampt al lange tijd met een vormdip. Na enkele cruciale fouten besloot trainer Kees van Wonderen om Noppert te passeren en Mickey van der Hart de voorkeur te geven.