FIFA onderzoekt mogelijkheden naar competitiewedstrijden in andere landen

De FIFA onderzoekt of het mogelijk is om competitiewedstrijden in de toekomst in andere landen te laten spelen. De wereldvoetbalbond heeft daar op de vergadering van woensdag in Bangkok een werkgroep voor in het leven geroepen.

De werkgroep van de FIFA zal bestaan uit tien tot vijftien leden die verschillende voetbalachtergronden hebben. Daarbij kan worden gedacht aan vertegenwoordigers van verschillende landelijke en continentale voetbalbonden, clubs en spelersorganisaties. Ook supportersorganisaties zullen afgevaardigden in de werkgroep hebben.

Het hoofddoel van de werkgroep is om te onderzoeken of het in de toekomst mogelijk is voor competities om wedstrijden in andere landen te organiseren. Hierbij moet gedacht worden aan of fans snel genoeg van tevoren bericht krijgen dat een thuis- of uitwedstrijd niet in eigen land wordt georganiseerd, of de wedstrijd invloed heeft op teams uit het land waar deze wordt georganiseerd en of het spelen van duels in andere landen zorgt voor competitievervalsing.

In 2018 deed LaLiga al een poging om competitiewedstrijden in de Verenigde Staten en Canada te organiseren, maar dat plan kon door tussenkomst van de FIFA geen doorgang vinden. De Spaanse Supercup wordt wel al in het buitenland gespeeld. Zo vond de versie van dit seizoen in januari plaats in Riyad in Saoedi-Arabië.

