Cristiano Ronaldo laat zich kennen met heel vervelende gebaartjes

won dinsdag in de achtste finales van de King’s Cup met Al-Nassr met minimaal verschil van het Al-Ettifaq van Georginio Wijnaldum (1-0). Ondanks een vroege rode kaart voor Talisca zorgde Sadio Mané in de verlenging voor het winnende doelpunt. Toch was het op meerdere fronten een vervelende avond voor de Portugese superster.

Allereerst lieten de supporters van Al-Ettifaq zich horen richting Ronaldo, door de naam van Lionel Messi te scanderen. De kleine Argentijn won maandag voor de achtste keer in zijn loopbaan de Ballon d’Or. De prijs ging ook in 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 en 2021 naar de speler van Inter Miami. Met het scanderen van de naam van Messi wilde het publiek de spits duidelijk triggeren en dat lukte. Met een vingertje richting het publiek liet hij duidelijk zien dat hij niet gediend was van de spreekkoren (zie onder).

Het was niet de enige keer dat Ronaldo een gebaar maakte waarover lang nagesproken zal worden. Eerder in de wedstrijd was de aanvaller zo ontevreden over de arbitrage, dat hij vroeg om een wissel voor de scheidsrechter. Dat gebeurde op het moment dat een doelpunt van Al-Nassr op slag van rust werd afgekeurd op advies van de VAR. Riskant, want op dat moment had hij al een gele kaart achter zijn naam staan.

Toen Mané in de verlenging alsnog voor het winnende doelpunt zorgde, vierde Ronaldo dat samen met de voormalig speler van Liverpool voor uitvak van Al-Nassr. Ook dat leverde nog wat commotie op rond het bekerduel, waarin Al-Nassr zich uiteindelijk plaatste voor de volgende ronde. Wijndalum speelde de hele wedstrijd mee in het duel, waarin ook Ali Abdullah Hazzazi vlak voor het einde van de reguliere speeltijd met rood werd weggestuurd.