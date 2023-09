Nominaties Ballon d'Or: twee ex-Eredivisionisten, wéér geen strijd Messi-Ronaldo

De dertig genomineerden voor de Ballon d'Or (de Gouden Bal) zijn woensdagmiddag bekendgemaakt. Onder de kanshebbers bevinden zich twee spelers met een verleden in de Eredivisie. Een strijd tussen veelvoudig winnaars Lionel Messi (zeven keer) en Cristiano Ronaldo (vijf keer) zit er net als vorig jaar niet in.

Was het in 2022 nog Messi die ontbrak op de shortlist met dertig namen, is het deze keer zijn eeuwige rivaal uit Portugal die daar niet op voorkomt. Het tekent het einde van hun tijdperk, dat met rasse schreden lijkt te naderen. Ter illustratie: tussen 2005 en 2021 zat het duo liefst zeventien keer op rij bij de laatste dertig genomineerden.

Tussen de andere genomineerden bevinden zich twee spelers met een verleden in de Eredivisie. De eerste is André Onana, voormalig keeper van Ajax. De Kameroener maakte afgelopen seizoen indruk bij Inter, waarmee hij mede dankzij een recordaantal clean sheets doordrong tot de finale van de Champions League. Later tekende hij bij Manchester United, waar hij werd herenigd met Erik ten Hag. De tweede speler die we in Nederland nog kennen is Martin Ødegaard. De Noor verkaste al op vijftienjarige leeftijd naar Real Madrid maar maakte op huurbasis vlieguren bij sc Heerenveen en Vitesse. Inmiddels is hij de drijvende kracht op het middenveld van Arsenal, dat afgelopen seizoen als tweede eindigde in de Premier League.