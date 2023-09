Cristiano Ronaldo bespreekt 'eeuwige rivaal' Lionel Messi: 'Nee, zo zie ik het niet'

Bijna twintig jaar lang golden Cristiano Ronaldo en Lionel Messi als de twee beste voetballers ter wereld. Inmiddels zijn beiden niet meer actief op de Europese velden; de Portugees vertoont zijn kunsten namens Al-Nassr in Saudi-Arabië terwijl de Argentijn sinds deze zomer uitkomt voor Inter Miami in de Amerikaanse MLS. Ronaldo sprak zich deze week op de persconferentie van de nationale ploeg uit over de rivaliteit tussen beide iconen.

Of tenminste, wat daarvan over is. "Nee, zo zie ik het niet", bezweert Ronaldo. "Het was een gezonde rivaliteit, waar het publiek van genoot", benoemt hij de vermeende animositeit tussen de giganten. "Degenen die een voorkeur voor mij hebben hoeven Messi niet te haten, en vice versa. We hebben geschiedenis geschreven en doen dat nog steeds", aldus Ronaldo, die Messi's verrichtingen in de VS met belangstelling volgt: "Hij doet het daar nu goed, voor zover ik heb kunnen zien. Net als ik."

Hoewel de twee iconen regelmatig tegenover elkaar stonden, bestaat er onderling veel respect, legt Ronaldo uit. "Ik wil niet zeggen dat we vrienden zijn, want ik heb nooit met hem gegeten of iets dergelijks. Maar we zijn goede collega's en respecteren elkaar."