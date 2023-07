Cristiano Ronaldo komt met opvallende waarschuwing voor de Eredivisie

Cristiano Ronaldo (38) heeft zich zeer positief uitgelaten over de kracht van de Saudi Pro League, de competitie waarin hij sinds afgelopen winter uitkomt voor Al-Nassr. De Portugese superster denkt zelfs dat het niveau in Saudi-Arabië hoger ligt dan in de Amerikaanse MLS, waar zijn eeuwige rivaal Lionel Messi deze zomer is neergestreken bij Inter Miami. En daar gaat het volgens Ronaldo ook niet bij blijven.

Na een 5-0 oefennederlaag met zijn Al-Nassr tegen het Spaanse Celta de Vigo stond Ronaldo de media te woord: "De Saoedische competitie is beter dan de MLS", wordt hij onder meer geciteerd. De immer bescheiden Portugees denkt dat hij met zijn komst naar het Midden-Oosten een voortrekkersrol heeft vervuld: "Ik opende de weg naar de Saudi Pro League en nu komt iedereen hierheen."

Daar heeft Ronaldo wel degelijk een punt mee. In zijn kielzog trok onder meer de Ballon d'Or-winnaar van 2022 naar Saudi-Arabië: Karim Benzema tekende net als zijn landgenoot N'Golo Kanté voor Al-Ittihad, de regerend kampioen. Het Al-Nassr van Ronaldo, afgelopen seizoen tweede in de competitie, versterkte zich inmiddels met Inter-middenvelder Marcelo Brozovic. Bij Al-Ahli lopen sinds deze zomer onder mee Roberto Firmino (overgekomen van Liverpool) en doelman Edouard Mendy (gekocht van Chelsea) rond.

De komst van de vele sterren uit Europa gaat het niveau van de Saudi Pro League volgens Ronaldo alleen maar verder omhoog krikken. "Over een jaar zal de Saoedische competitie de Turkse en de Nederlandse competitie voorbijgaan", voorspelt hij zelfs. Geruchten over een terugkeer naar Europa doet hij dan ook af als onzin: "Ik weet honderd procent zeker dat ik naar geen enkele Europese club terugkeer."