Grondige renovatie Atlético Madrid: 'Verkoop Oblak moet weg vrijmaken voor 23-jarige LaLiga-sensatie'

Atlético Madrid staat voor een hete transferzomer, waarin de club van het elftal grondig wil renoveren. In navolging van de Nederlandse aanvaller is zelfs keeper , bezig aan zijn negende seizoen in de Spaanse hoofdstad, volgens de Spaanse krant AS te koop. Een vertrek van de ervaren Sloveen zou de weg vrij kunnen maken voor Valencia-doelman .

De 31-jarige Oblak staat al sinds de zomer van 2014 onder contract bij Atlético, dat hem destijds voor zestien miljoen euro wegplukte bij Benfica. In toenmalig stadion Vicente Caldéron werd de Sloveense sluitpost de opvolger van de naar Chelsea teruggekeerde Thibaut Courtois. Inmiddels speelde hij niet minder dan 441 duels voor de Rojiblancos, waarmee Oblak zowel de Europa League (2018) als de Spaanse titel (2021) eenmaal wist te veroveren. In 2016 bereikte hij met de club bovendien de finale van de Champions League, die na strafschoppen verloren ging tegen stadgenoot Real Madrid.

Door de jaren heen heeft Atlético interesse in Oblak van buitenlandse topclubs, waaronder een aantal in de Premier League, altijd resoluut terzijde geschoven. De keeper ligt momenteel nog vast tot medio 2028 en heeft een gelimiteerde transfersom van 120 miljoen euro in zijn verbintenis staan. Toch zou de club deze zomer bereid zijn te luisteren naar aanbiedingen voor de ervaren sluitpost, al wordt niet vermeld hoe hoog de vraagprijs is die Atléti in gedachten heeft.

Als opvolger van Oblak heeft Atlético volgens AS de pijlen gericht op de Georgiër Giorgi Mamardashvili. De 23-jarige keeper is bezig aan een uitstekend seizoen bij het financieel geplaagde Valencia, dat hem komende zomer zou willen verkopen. "Zijn marktwaarde bedraag 35 miljoen euro, maar Valencia zal rond de 25 miljoen voor hem vragen", weet de krant. "Met zijn 23 jaar is hij niet alleen de keeper voor de toekomst, maar ook voor het heden", leest het. Er zouden echter meer clubs zijn die Mamardashvili komende zomer graag zouden verwelkomen.

