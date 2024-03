Van der Vaart: ‘Hij is zó goed, we hebben hem echt nodig bij het Nederlands elftal’

Rafael van der Vaart denkt dat een onmisbare schakel is in het Nederlands elftal. De analist hoopt dat de aanvaller, die woensdagavond de held werd namens Atlético Madrid, snel weer in topvorm raakt, zodat hij op het EK de eerste spits van het Nederlands elftal kan zijn.

Van der Vaart was bij Ziggo Sport aanwezig als analist bij de Champions League-avond. Voorafgaand aan het duel tussen Atlético en Internazionale (2-2, Atlético wint na strafschoppen) liet de oud-international zijn licht schijnen over Depay, die vanaf de bank startte bij de Spaanse grootmacht. “Treurig”, stelde Van der Vaart.

“Als jij gewend bent altijd te spelen en in één keer is het 'af en toe wel, af en toe niet'. Dan heb je gewoon geen ritme. Dan is het heel moeilijk om je niveau aan te tikken. Dat vind ik jammer." Memphis kwam juist over van FC Barcelona met het oog op speeltijd. "Dan is de keuze van de club prima, zou je zeggen. Atlético is geen Real Madrid”, gaat de voormalig middenvelder verder.

Met het oog op het EK hoopt Van der Vaart dat Depay komende weken weer in topvorm raakt. “Hij is zó goed en we hebben hem echt nodig bij het Nederlands elftal. Dan hopen we met z'n allen dat hij top gaat zijn in de zomer”, zegt hij. Depay werd dezelfde avond nog de held bij zijn ploeg. De aanvaller zorgde in de slotfase voor de gelijkmaker, waardoor Atlético een verlenging afdwong. In de strafschoppenserie, die uiteindelijk volgde omdat er in de verlenging geen doelpunten vielen, pegelde de Nederlander een penalty snoeihard achter Yann Sommer.