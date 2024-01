Van der Vaart: 'Ik heb het fout gezien, het lijkt alsof hij steeds beter wordt'

Rafael van der Vaart heeft zondagavond bij Studio Voetbal een groot compliment gemaakt. De 33-jarige spits van PSV is 'in zijn ding' misschien wel de beste speler ter wereld, zo stelt de analist. Pierre van Hooijdonk en Ibrahim Afellay zijn ook lovend over de aanvaller die zaterdag drie doelpunten maakte tegen Excelsior (3-1).

De Jong maakte bij de herstart van de Eredivisie zijn dertiende, veertiende en vijftiende competitiedoelpunt van het seizoen. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik heel vaak kritisch ben op Luuk, maar op dit moment is hij de allerbeste spits van Nederland. In zijn ding is hij misschien wel de beste van iedereen. De bal die hij inkopt, is kunst. Waanzinnig", aldus Van der Vaart.

Aan de bal vindt Van der Vaart de spits van PSV nog altijd 'heel matíg'. "Maar in zijn ding vind ik hem misschien wel de allerbeste die er is. Het lijkt net alsof hij steeds beter wordt. Ik heb dat gewoon fout gezien. Je kunt niet zeggen dat hij een slecht seizoen speelt."

Afellay vindt het 'superknap' dat De Jong zich op zijn leeftijd nog steeds verbetert. "Dat is heel mooi om te zien. Je hoopt dat hij de telefoon pakt, de bondscoach belt en terugkomt op zijn beslissing (De Jong is gestopt als international, red.)", zegt de oud-PSV'er. "Hij is aan de bal nog nooit zo goed geweest als hij nu is. Ik vind dat hij daarin duidelijk een ontwikkeling heeft doorgemaakt. Hij doet nu dingen waarvan je denkt: hé, wat gebeurt hier?"

Volgens Van Hooijdonk is De Jong bij PSV altijd op waarde geschat. "De kritiek komt niet uit Eindhoven. Spitsen worden vaak langs de meetlat gehouden. In alles moeten ze een 10 zijn. Dat is hij niet. Maar puur op basis van de spits die hij is, is hij dat wel. Hij maakt de doelpunten en daar staat hij voor."