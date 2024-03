Memphis Depay de held, Davy Klaassen de schlemiel: Atlético naar kwartfinale Champions League

Atlético Madrid heeft zich tegen Internazionale dankzij een strafschoppenserie gevoegd bij de laatste acht van de Champions League. Invaller Memphis Depay stal de show door eigenhandig met een late 2-1 een verlening af te dwingen. In de penaltysessie liet onder andere invaller Davy Klaassen het afweten.

Bij Inter verschenen twee van de drie Nederlanders aan de aftrap. Stefan de Vrij en Denzel Dumfries versterkten de Italiaanse defensie, terwijl Klaassen op de bank werd gehouden. Bij Atlético Madrid was Depay het slachtoffer van de terugkerende Antione Griezmann. De Madrilenen moesten een 1-0 nederlaag weg zien te poetsen en weinig hoopgevend was dat Atlético in vijf van de laatste acht wedstrijden niet scoorde. Bovendien bleef Inter al zes uitwedstrijden in de Champions League zonder nederlaag. Meer hoopvol voor de ploeg van Diego Simeone was dat dit seizoen achttien van de twintig thuiswedstrijden de drie punten in Madrid bleven.

Los Colchoneros kreeg via Lino een uitgelezen kans om vroeg op voorsprong te komen, maar Inter-doelman Yann Sommer was direct scherp. De thuisploeg heerste in het vervolg, maar na een gemiste kopkans van Alvaro Morata kwam Inter tegen de verhouding in op voorsprong. Nicolo Barella bediende Federico Dimarco en die ronde keurig af. Inter leek op rozen te zitten, maar amper twee minuten na de openingstreffer lag de 1-1 al in het net. Griezmann strafte Italiaans geharrewar af en bracht zijn Europees seizoenstotaal op zes. Daarmee kwam de Fransman op gelijke hoogte met Harry Kane, Erling Haaland en Kylian Mbappé.

Direct na rust bleef de zevende treffer van Griezmann uit, omdat de geheel vrijstaande Fransman met een te slap schot op de proppen kwam. Het leek een dure misser, want Inter gaf bijster weinig weg in het tweede bedrijf. De ploeg van trainer Simone Inzaghi verloor vorig jaar mei voor het laatst een uitwedstrijd en leek de wedstrijd professioneel dood te maken. De thuisploeg gaf - met invaller Depay binnen de lijnen - steeds meer ruimte weg, maar Marcus Thuram profiteerde daar niet van. Een Madrileense treffer bleef lang uit, omdat Depay kort voor tijd de paal raakte. Direct daarna was Depay landgenoot De Vrij te slim af en met een geweldige pegel sleepte hij er hoogstpersoonlijk een verlening uit.

In de vereniging leunden beide ploegen niet naar achter. Zo stuitte Depay op doelman Sommer en Lautaro Martínez zag zijn kopbal rakelings naast vliegen. Toch bleef een treffer uit, waardoor strafschoppen moesten uitwijzen wie verder bekerde. Namens Inter faalden Alexis Sánchez, Klaassen en Martínez. Omdat enkel Saúl Ñíguez namens Atlético Madrid miste, was de kwartfinale een feit voor de Spanjaarden.