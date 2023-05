'Cristiano Ronaldo kan er niet meer tegen en wil vluchten naar Europa'

Cristiano Ronaldo (37) wil terugkeren naar de Europese velden. De Portugese superster heeft het wel gezien in Saudi-Arabië en zint op een terugkeer in de komende zomer. Of er veel belangstelling is voor zijn diensten, dat valt nog te bezien.

“Cristiano Ronaldo kan er niet meer tegen en wil vertrekken uit Saudi-Arabië”, kopt El Mundo Deportivo dinsdag althans. Ondanks dat hij pas vijf maanden in dienst is van zijn werkgever Al-Nassr, waar hij een torenhoog salaris van naar verluidt zo’n tweehonderd miljoen euro per jaar verdient, is hij de situatie nu alweer beu.

De sportieve resultaten zitten behoorlijk tegen: ondanks dertien goals en twee assists is de Portugees ontevreden. Hij liet trainer Rudi Garcia al wegsturen, maar ook dat heeft weinig impact gehad. De club gaat vermoedelijk naast de landstitel grijpen en liep eerder ook al de beker en de supercup mis van Saudi-Arabië. Ittihad FC heeft de beste papieren op de landstitel: de voorsprong is momenteel drie punten met nog drie duels te spelen.

De situatie in Saudi-Arabië, waar het leven ver verwijderd is van de moderne samenleving in Europa, zorgt er eveneens voor dat Ronaldo ongelukkig is. Hij zou zich ook openlijk steeds nadrukkelijker uitspreken dat hij snel wil terugkeren op de Europese velden of desnoods naar een ander continent.

Als Ronaldo daadwerkelijk zonder geldige reden wil verkassen, moet hij Al-Nassr een behoorlijke schadevergoeding betalen, volgens de FIFA-regels. Ronaldo zal met zijn huidige club dus tot een akkoord moeten komen, wil hij zomaar kunnen vertrekken in de komende zomer. Als hij een breuk forceert en geen toestemming krijgen, duurt het bovendien minimaal vier maanden alvorens hij in actie mag komen voor een club. Geïnteresseerde clubs worden in het stuk niet genoemd en dat was een van de redenen voor Ronaldo om Europa juist te ontvluchten na zijn breuk bij Manchester United.