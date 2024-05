Chiellini doet boekje open over Ronaldo: ‘Wilde bewijzen dat hij sterker was dan Real Madrid’

vindt het een eer dat hij bij Juventus met heeft mogen samenspelen. De voormalig verdediger is enorm onder de indruk van de mentaliteit van de Portugese superster.

“Een eer, aanvoerder van Juventus zijn met hem daar was een unieke kans”, blikt Chiellini terug in gesprek met de podcast The BSMT. “Hij is niet zoals anderen. Je kunt hem niet vragen om een drankje te doen in de stad, maar hij verzaakte nooit als hij nodig was, zelfs niet bij teamdiners.”

“Hij is respectvol en bijna obsessief in de zorg voor zijn lichaam en zijn voorbereiding”, gaat de oud-voetballer verder. “Hij wil scoren en hij wil winnen. Zijn persoonlijkheid in lastige wedstrijden heeft indruk op mij gemaakt. Hij had de bijzondere wens om de wereld te breken, hij wilde bewijzen dat hij sterker was dan heel Real Madrid.”

Desondanks wist Ronaldo met Juventus nooit een Champions League te winnen. Het verste dat de Italianen kwamen met de Portugees in de gelederen was de kwartfinale in seizoen 2018/2019, het eerste seizoen van Ronaldo in Turijn. Destijds was Ajax in die ronde te sterk voor de Italiaanse topclub. “We hadden pech met blessures en we verloren van Ajax”, herinnert Chiellini zich. “Anders hadden we de finale gehaald en had hij ons de zege bezorgd, daar ben ik van overtuigd.” In de jaren erop wist Juventus de prestatie uit Ronaldo’s eerste seizoen niet meer te evenaren. “Het niveau van het team nam af en hij kon niet alles alleen oplossen. Hij was de kers op de taart, maar hij had een grotere taart nodig”, besluit hij.

