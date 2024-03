is met Al-Nassr uitgeschakeld in de Aziatische Champions League. Na een strafschoppenserie bleek Al-Ain uit de Verenigde Arabische Emiraten te sterk. Ronaldo was degene die in de verlenging een strafschoppenserie afdwong, maar zal zich ook achter de oren krabben om een enorme misser in de reguliere speeltijd.

In de eerste kwartfinalewedstrijd tussen Al-Nassr en Al-Ain, een week geleden, won Al-Ain met 1-0. De topclub uit de Verenigde Arabische Emiraten leek ook in Saudi-Arabië op weg naar een zege, want twee doelpunten van Soufiane Rahimi brachten Al-Ain op een 0-2 voorsprong. Vlak voor rust deed Abdulrahman Ghareeb iets terug op aangeven van Sadio Mané.

Artikel gaat verder onder video

In de openingsfase van de tweede helft kwam Al-Nassr op 2-2, nadat een voorzet van Otávio door keeper Khalid Eisa niet goed werd verwerkt en leidde tot een eigen doelpunt. Ronaldo had Al-Nassr op 3-2 moeten schieten, maar miste vanaf twee meter een gigantische kans: hij schoot naast. Alex Telles zorgde ervoor dat er toch een verlenging kwam.

In de verlenging kreeg middenvelder Ayman Yahya van Al-Nassr een rode kaart en maakte Sultan Al-Shamsi de 3-3, waardoor Al-Ain virtueel door was. Toch was Al-Nassr nog niet verslagen; een late penalty van Cristiano Ronaldo zorgde voor de 4-3 en dus moest een strafschoppenserie uitkomst bieden.

In die penaltyserie misten Marcelo Brozovic, Telles en Otávio allemaal voor Al-Nassr. Ronaldo was de enige die zijn strafschop benutte. De spelers van Al-Ain maakten geen fout, waardoor zij naar de halve finale van de Champions League gaan.