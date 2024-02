Mogelijk allerlaatste wedstrijd tussen Messi en Ronaldo valt in het water

De mogelijk allerlaatste ontmoeting tussen en op het voetbalveld valt in het water. Hun clubs Inter Miami en Al-Nassr spelen morgen (donderdag) een vriendschappelijk duel in Saudi-Arabië, maar Ronaldo moet de confrontatie met zijn eeuwige rivaal vanwege een blessure aan zich voorbij laten gaan.

Op beelden die op eerder op de woensdag al op X worden verspreid, is te zien hoe Ronaldo moeizaam lopend naar zijn auto loopt. Zijn trainer bij Al-Nassr, Luis Castro, bevestigde later op de dag tegenover de pers dat zijn sterspeler met een kwetsuur kampt waardoor hij het duel met Messi en co moet laten schieten: "Hij zit in de laatste fase van zijn herstel voordat hij zich weer bij de groep kan voegen", deelde Castro mee. "We hopen dat hij de komende dagen weer met het team kan gaan werken, maar hij zal tijdens de wedstrijd absent zijn."

Artikel gaat verder onder video

De laatste keer dat Messi en Ronaldo tegenover elkaar stonden was ruim een jaar geleden, op 19 januari 2023. Destijds betrof het een oefenwedstrijd tussen een Saudisch gelegenheidsteam, de Riyadh All-Stars XI, en Messi's toenmalige werkgever Paris Saint-Germain. De Fransen zouden het duel, mede dankzij één treffer van de Argentijn, met 4-5 winnen. Ronaldo scoorde namens de verliezende partij die dag twee keer.

Clasíco's

Messi en Ronaldo worden beschouwd als twee van de allergrootste voetballers aller tijden. Gezamenlijk wonnen ze tussen 2008 en 2023 liefst dertien keer de Ballon d'Or (Messi acht keer, Ronaldo vijf keer). Vooral in de tijd dat Ronaldo onder contract stond bij Real Madrid en Messi nog bij FC Barcelona speelde waren de twee veelvuldig aan elkaar gewaagd. In totaal stonden de Argentijn en de Portugees 36 keer tegenover elkaar in een officiële wedstrijd. Messi won er daarvan zestien, Ronaldo stapte elf keer als winnaar van het veld.