Hélène Hendriks ontkent gerucht over Vandaag Inside stellig: 'Dat we dat even duidelijk hebben!'

Noa Vahle is niet gecanceld door het programma Vandaag Inside, zo stelt zij samen met sportpresentatrice Hélène Hendriks. Vahle werd voor de camera van RTL Boulevard gevraagd naar haar langdurige afwezigheid bij het programma, wat volgens de 24-jarige presentatrice en Hendriks niets met cancelen te maken heeft.

Vahle is al zo'n vier maanden niet aangeschoven als gast in het programma, waarin Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen de hoofdrol spelen. De journaliste nam in het verleden regelmatig plaats achter de bar, maar dat is inmiddels al lange tijd niet meer gebeurd. Volgens Hendriks en Vahle hoeft hier niets achter gezocht te worden: “Ik ben straks vijf weken elke avond te zien bij Vandaag Inside tijdens het EK op locatie, dus dat verandert niet", legt Vahle uit.

Waarom Vahle op dit moment niet meer aanschuift om het voetbal te duiden in het programma Vandaag Inside, is onbekend. De presentatrice schuift nog wel regelmatig aan bij het programma De Oranjezondag van haar collega Hendriks, die tegenover RTL Boulevard stellig benadrukt dat Vahle niet is gecanceld door het programma Vandaag Inside: "Je bent niet gecanceld, Noa. Dat we dat even duidelijk hebben", besluit Hendriks.

De twee sportpresentatrices gingen in gesprek met RTL Boulevard wegens de overstap die zij na afloop van dit voetbalseizoen maken naar Ziggo Sport. Het duo zal bij de zender betrokken worden rondom de uitzendingen van de Champions League, Europa League en de Conference League.

