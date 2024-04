Van der Gijp snakt naar het einde bij Vandaag Inside en ziet maar één lichtpunt

René van der Gijp ziet uit naar het einde van het seizoen van Vandaag Inside. De analist merkt dat de laatste weken voor het EK een ‘worsteling’ zijn. In de podcast KieftJansenEgmondGijp zegt hij wel zin te hebben in het EK.

Van der Gijp erkent dat hij toe is aan vakantie. “Dat is ook wel zo. Het is de vraag of het houdbaar is om tien maanden per jaar op tv te zijn. Dat is echt heel veel. Fysiek is het vol te houden, maar is het mentaal te doen? Ben je op een gegeven moment niet een beetje klaar met elkaar en met de redactie?”

Michel van Egmond werpt op dat de tafelgasten eigenlijk al ‘vijf jaar klaar zijn met elkaar’. “Mwah, dat gaat ook op en af”, antwoordt Van der Gijp. ”Ik kijk wel een beetje uit naar het einde. De laatste zes weken zijn een worsteling. Het EK kijk ik wel enorm naar uit. Johan (Derksen, red.) misschien niet, maar ik wel. Het EK vind ik altijd leuk. Duitsland, Engeland, Spanje, Italië… Daar kijk ik naar uit. Dan heb je weer een maand vrij, maar daarna ga je weer een traject van tien maanden in.”

Toch haalt Van der Gijp wel voldoening uit de reacties die hij van kijkers krijgt. “Ik kom niet heel vaak buiten, maar als ik buiten loop, komen er veel mensen naar me toe die er ontzettend van genieten. Dat vind ik altijd wel leuk. Het is niet alleen zo dat er een miljoen mensen kijken, maar ze vinden het ook leuk. Ik kijk bijvoorbeeld ook naar Op1, maar ben geen fan van Op1.”

