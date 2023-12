Van der Vaart noemt verrassende naam als beste teamgenoot: 'Soms dronken op de training, maar hij kon vóetballen...'

Rafael van der Vaart speelde samen met voormalig Ballon d'Or-winnaars , en , maar noemt verrassend genoeg een andere naam als beste oud-teamgenoot: Guti. Met de fijnbesnaarde Spanjaard viel in hun gezamenlijke periode bij Real Madrid genoeg te beleven, haalt de oud-international op uit zijn herinneringen.

In Tussen de Palen op Ziggo Sport legt Van der Vaart aan presentator Wytse van der Goot waarom José María Gutiérrez Hernández, zoals Guti volledig heet, de beste was met wie hij op het veld stond. "Het inzicht dat hij heeft, en de persoon...", begint hij. "Hij was in mijn ogen wel een voorbeeld voor me", vervolgt Van der Vaart.

Guti stond tussen 1996 en 2010 onder contract in Madrid, waarna hij zijn loopbaan afsloot in het shirt van Besiktas. Zijn beste periode beleefde de veertienvoudig Spaans international echter in het shirt van De Koninklijke. Van der Vaart: "Ik heb dingen gezien, zoals ballen die hij gaf op trainingen of in wedstrijden... En dan denk je bij jezelf: hij heeft niet één moment gekeken. Dan ben je een rasvoetballer", doelt hij op een geniale hakbal waarmee Guti Benzema een simpel doelpunt bezorgde.

Dronken op de training

Met de discipline nam Guti het in zijn tijd als speler niet altijd even nauw. "Een beetje nonchalant, soms hard werken en soms niet", omschrijft Van der Vaart zijn oud-ploeggenoot. "Soms geen zin, soms op stap en dronken op de training, noem maar op", vervolgt hij. "Maar deze man kon vóetballen!"