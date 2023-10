Hierom zegt Rafael van der Vaart met pijn in het hart 'nee' tegen Ajax

Rafael van der Vaart wilde het noodlijdende Ajax graag helpen, maar kreeg de puzzel privé niet gelegd. Dat laat zijn advocaat en zaakwaarnemer Robert Geerlings weten aan De Telegraaf. Zondagavond kwam naar buiten dat de oud-internationals Ajax een ‘nee’ heeft verkocht.

Ajax vroeg Van der Vaart om deel uit te maken van het technisch hart en toe te treden tot de staf van Maurice Steijn. De club kreeg echter nul op het rekest. "Ajax is zijn club en het huis staat in de fik. Het is voor Rafael geen optie om de boel half te blussen. Dat werkt niet", begint Geerlings.

Artikel gaat verder onder video

Van der Vaart was door Jan van Halst, de tijdelijke algemeen directeur van Ajax, benaderd. "Hij zou als klankbord dienen voor het technische gedeelte, maar zich als jongen van de club vooral ook tussen de spelers bewegen. Rafael heeft een enorme berg kennis en ervaring en daar heeft Ajax nu behoefte aan, omdat er veel nieuwe jonge spelers zijn. De clubleiding en Maurice zagen in Rafael iemand die de spelers kon bijbrengen wat er nodig is om op topniveau te presteren. Door veel rond te lopen, te praten en op momenten te dollen, zouden ze beter in hun vel moeten komen te zitten. Rafael is er een meester in om de nu hoog opgelopen druk weg te nemen."

Ajax deed Van der Vaart een aanbieding, die de voormalig Ajacied ‘serieus’ in overweging nam. "Want hij wil niets liever dan de club helpen, maar de uiteindelijke conclusie was dat hij deze job niet vrijblijvend kan en wil doen", aldus Geerling. Zijn partner (handballer Estavana Polman) en vijfjarige dochter Jesslynn wonen in Roemenië. "Weken van huis zijn, zou te ingewikkeld worden. Aan de ene kant ben je dan bij Ajax problemen aan het oplossen om ze aan de andere kant privé op de hals te halen. Met pijn in het hart heeft Rafael 'nee' gezegd tegen Van Halst en Steijn."

Geerlings denkt dat Van der Vaart in de toekomst alsnog zijn comeback kan maken bij Ajax. "De inschatting is dat Estavana nog twee jaar in Roemenië handbalt. Daarna kan het zijn dat het gezinnetje naar Nederland trekt en dan weet je natuurlijk nooit wat er gebeurt. Rafael zal altijd voor Ajax klaar staan. Maar voor nu is er een streep door de samenwerking gezet. Pas als zijn privésituatie verandert, gaat hij er weer over nadenken."