Van der Vaart tikt Wytse van der Goot op de vingers: ‘Wat zeg je nou? Jij bent in de war’

Rafael van der Vaart heeft maandagavond in de uitzending van Rondo-presentator Wytse van der Goot ‘berispend’ toegesproken. Het kampioenschap van PSV werd besproken, waarna Ronald Waterreus zei dat je dit als jonge jongen goed in je op moet nemen. Vervolgens wendde de Ziggo Sport-presentator zich tot Van der Vaart.

"Rafael, jij was vrij jong. Vrij vroeg in je carrière werd je twee keer kampioen met Ajax”, begint Van der Goot. “Waarvan volgens mij maar een keer waarbij je echt basisspeler was.” Deze uitspraak leidde tot verbazing bij de voormalig Ajacied. “Wat zeg je nou?”, reageert hij. “Of was het beide jaren?”, vraagt Van der Goot.

“Jij bent in de war", aldus Van der Vaart. “Het eerste jaar dat ik kampioen werd, was ik topscorer. Alleen in de winter raakte ik geblesseerd en toen heb ik niet meer gespeeld. Maar ja, als jij voor de winter topscorer bent en jij noemt dit ‘als geen basisspeler’. Het is al een kutseizoen.”

Van der Vaart mag dan wel twee keer kampioen zijn geworden met Ajax, maar verder is de 109-voudig international geen prijzenpakker geweest. “Zo eerlijk moet je ook zijn. In Denemarken ben ik kampioen geworden, maar toen heb ik geloof ik zes minuten gespeeld. Dat tellen we niet mee. Toen was ik zeker géén basisspeler.”