Ronaldo rancuneus: 'Ik wil niet zeggen dat Messi het niet verdient, maar...'

vindt dat de Ballon d'Or en The Best FIFA Football Awards aan geloofwaardigheid inboeten. De 38-jarige aanvaller werd met 54 doelpunten topscorer van 2023, maar werd voor beide prijzen niet genomineerd.

Zowel de Ballon d'Or als de The Best FIFA Men's Player-award ging naar Lionel Messi. "De Ballon d'Or en The Best FIFA Football Awards raken hun geloofwaardigheid kwijt", stelt Ronaldo in gesprek met Record. "Ik wil niet zeggen dat Messi, maar ook Haaland en Mbappé, het niet verdienen, maar cijfers liegen niet. Je moet naar het hele seizoen kijken. De cijfers zijn feiten."

Ronaldo was bij de laatste Ballon d'Or verkiezing voor het eerst in twintig jaar geen kandidaat voor de prijs. De Portugese aanvaller, die sinds afgelopen zomer uitkomt voor Al-Nassr, won de prijs in totaal vijf keer: in 2008, 2013, 2014, 2016 en 2017. Eeuwige rivaal Messi sleepte de prijs acht keer in de wacht: in 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 en 2023.

De afgelopen dagen heeft Ronaldo meer in het oog springende uitspraken gedaan. Zo stelde hij dat het niveau in de Saudi Pro League hoger ligt dan in de Ligue 1 en gaf hij aan dat hij het fijn vindt als mensen aan hem twijfelen.