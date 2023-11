Drenthe verrast Van der Vaart: 'Daarom is Ronaldo nooit aanvoerder geweest bij Real Madrid'

droeg 438 keer het shirt van Real Madrid, wist liefst 450 keer te scoren en had in 2014, 2016, 2017 én 2018 een enorm aandeel in het winnen van de Champions League, maar was nooit de eerste aanvoerder. weet waarom. De voormalig Oranje-international, die in de zomer van 2007 de overstap maakte van Feyenoord naar Real Madrid, vertelt in Kick ’t Met van Ziggo Sport dat de speler die het langst actief is in het Santiago Bernabéu ook degene is die de band draagt. Rafael van der Vaart wist dat niet.

Real Madrid moest de afgelopen jaren geregeld een nieuwe aanvoerder aanwijzen. Sergio Ramos vertrok in de zomer van 2021 transfervrij naar Paris Saint-Germain en Karim Benzema verruilde het Europese continent vorige zomer voor een avontuur in Saudi-Arabië. Drenthe kan zijn periode met Benzema bij Real Madrid nog goed voor de geest halen. De Fransman stapte in de zomer van 2009 evenals Kaká en Ronaldo over naar de Spaanse recordkampioen. Zo makkelijk als het Benzema in zijn laatste jaren in Spanje verging, zo moeizaam liep het in het begin.

Artikel gaat verder onder video

“Het is natuurlijk lastig binnenkomen bij een club op het moment dat je zulke grote spitsen voor je hebt staan. Dan maakt het niet uit dat je zelf al heel veel hebt gepresteerd op hoog niveau”, vertelt Drenthe. Naast Ronaldo had Real Madrid toen ook nog de beschikking over Raúl González Blanco, kortweg Raúl. “Maar Benzema was wel iemand die echt paste in die cultuur, die soort van Real Madrid-cultuur. Die popie jopie Real Madrid-cultuur. Hij voelde zich daarin wel heel snel thuis, alleen zei hij niet zoveel in het begin omdat hij alleen Frans sprak”, herinnert Drenthe zich. De voormalig vleugelverdediger kon het goed vinden met Benzema. “Ik trok altijd wel een beetje naar de bad boys toe. Dat ging automatisch, begrijp je. Ik kwam Karim ook áltijd tegen op vakantie. Niet eens afgesproken, ik kwam hem gewoon altijd tegen. Het was gewoon lijp. Las Vegas, Miami; hij was altijd op dezelfde plek.”

Toen Real Madrid de voetbalwereld verbaasde door in één zomer Ronaldo, Kaká en Benzema naar Spanje te halen, stond Van der Vaart al een jaar onder contract bij De Koninklijke. Ook Van der Vaart herinnert zich Benzema nog goed. “Kijk alleen al naar hoe hij er toen uitzag en nu. Zó strak, zó scherp. Je kon wel aan hem zien van: wauw, wat kan jij voetballen”, aldus de oud-speler van ook Ajax, Tottenham Hotspur en HSV. Het duurde desondanks een paar jaar voordat Benzema écht loskwam in Madrid. Na het vertrek van Ronaldo in 2018 was de Fransman niet meer te stoppen. “Dat vind ik nog een van de bizarste dingen uit zijn carrière”, zegt Drenthe over het algemene gevoel dat er heerst dat Benzema in dienst van Ronaldo heeft gespeeld. “Hij zal het waarschijnlijk nooit zo uit zijn mond laten komen, maar iedereen zag dat.”

Volgens Van der Vaart is dat ook niet heel gek. De huidige analist van onder meer Studio Voetbal vindt het niet altijd goed als er te veel sterren in de kleedkamer zitten. “Ronaldo eist natuurlijk alles op en dan ga je automatisch alles naar hem spelen. Maar dat Benzema op een gegeven moment aanvoerder is geworden en zó belangrijk, dat ben je natuurlijk niet zomaar”, spreekt Van der Vaart zijn lof uit. Maar volgens Drenthe is daar dus een reden voor. “Wie het langst bij de club speelt, krijgt de band. Wist je dat?”, waarop Van der Vaart met zijn hoofd schudt. “Dat is een ongeschreven regel. Kijk maar naar Nacho. Hij is geen basisspeler, maar wel aanvoerder. Daarom was Cris (Ronaldo, red.) eigenlijk nooit aanvoerder. Hij had Marcelo bijvoorbeeld voor zich”, aldus Drenthe.