Voormalig AZ-aanvaller Gudmundsson evenaart Van Nistelrooij en Ronaldo: 'Drie Europese grootmachten tonen interesse'

was donderdag met een hattrick in de halve finale van de play-offs om een EK-ticket goud waard voor IJsland. De oud-speler van AZ, die eveneens onder contract stond bij sc Heerenveen en PSV, komt met die prestatie in een fraai rijtje te staan met onder andere Ruud van Nistelrooij en te staan, en mag zich verheugen in de belangstelling van drie Europese grootmachten.

IJsland speelde donderdag tegen Israël, dat vanwege de oorlog met Hamas voor het thuisduel was uitgeweken naar de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Voormalig PSV-spits Eran Zahavi zette de Israëli's vanaf de stip op voorsprong, maar Gudmundsson maakte nog voor rust gelijk en Arnót Traustason tekende daarna voor de 1-2. Israël kreeg - in ondertal na een rode kaart voor verdediger Roy Revivo - opnieuw de kans om vanaf de stip te scoren, maar Zahavi faalde en daarna was het gebeurd. Gudmundsson completeerde zijn hattrick en schoot zijn land daarmee naar de finale van de play-offs, waarin dinsdag Oekraïne wacht.

Artikel gaat verder onder video

De Italiaanse journalist Rudy Galetti stipt op X aan dat de prestatie van Gudmundsson - een hattrick maken in een play-offduel om een eindtoernooi - vrij uniek is. "Dat is maar een paar spelers voor hem gelukt, waaronder Van Nistelrooij en Ronaldo", schrijft Galetti. Van Nistelrooij deed dat tijdens de 6-0 zege op Schotland waarmee Oranje in 2003 een ticket voor het EK van 2004 veiligstelde - een wedstrijd die vooral zal worden herinnerd als de doorbraak van Wesley Sneijder in het Nederlands elftal. Ronaldo scoorde op zijn beurt tien jaar later drie keer tegen Noord-Ierland (2-4), waardoor Portugal zich plaatste voor het WK van 2014.

Gudmundsson werd in de zomer van 2022 door AZ verkocht aan het Italiaanse Genoa, dat een bescheiden bedrag van 1,5 miljoen euro overmaakte om de IJslandse aanvaller over te nemen. Inmiddels is zijn marktwaarde geëxplodeerd: de Italiaanse club zou volgens de gerenommeerde krant La Gazzetta dello Sport een bedrag van 30 miljoen euro voor Gudmundsson verlangen. De journalist schrijft dat Serie A-koploper Internazionale én de huidige nummer drie van de ranglijst, Juventus, de situatie van de IJslander in de gaten houden. Ook het Tottenham Hotspur van Micky van de Ven zou de voormalig AZ-speler in het vizier hebben.