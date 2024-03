Zahavi van held naar schlemiel: Israël ontbreekt op EK in Duitsland

Oekraïne, IJsland en Griekenland mogen nog dromen van deelname aan het EK in Duitsland. De landen ontdeden zich in de halve finales van de play-offs om een ticket voor de eindronde van respectievelijk Bosnië en Herzegovina, Israël en Kazachstan, en weten dinsdag of ze de koffers definitief mogen klaarzetten. Voor oud-PSV'er werd het een avond om snel te vergeten.

Bosnië nam het in Zenica op tegen Oekraïne, dat van tevoren al duidelijk had gemaakt dat bij het bereiken van de finale van de play-offs zou worden uitgeweken naar Polen. Dat scenario wordt ook werkelijkheid, want het door de oorlog met Rusland geteisterde land wist zich terug te knokken na een 1-0 achterstand door een knullig eigen doelpunt. Roman Yaremchuk dompelde het thuispubliek vijf minuten voor tijd echter in rouw door Oekraïne op 1-1 te zetten, waarna Artem Dovbyk nog voor het verstrijken van de officiële speeltijd zelfs de 1-2 maakte.

De Oekraïners nemen het in de finale van pad B in de play-offs op tegen IJsland, dat zich in Hongarije ontdeed van Israël. Voormalig PSV'er Eran Zahavi schoot de Israëli's na een halfuur spelen vanaf de strafschopstip nog wel op 1-0, maar de IJlanders kwamen door treffers van Albert Gudmundsson (ook ex-PSV, én -AZ) en Arnór Traustason nog voor rust op 1-2. In de tweede kwam Israël tot overmaat van ramp ook nog eens met een man minder te staan na een directe rode kaart voor verdediger Roy Revivo.

Zahavi had daarna de held van Israël kunnen worden toen de Engelse scheidsrechter Taylor twaalf minuten voor tijd opnieuw naar de stip wees. Deze keer had de geroutineerde spits zijn zenuwen echter niet in bedwang. Zijn misser kwam Israël duur te staan, want Gudmundsson maakte er nóg twee, waardoor IJsland zich met een 1-4 zege uiteindelijk met grote cijfers plaatst voor de eindstrijd.

In Athene was Griekenland veel te sterk voor Kazachstan in pad C van de play-offs. Halverwege stond het al 4-0, Anastasios Bakasetas, Dimitris Pelkas, Fotis Ioannidis en Dimitris Kourbelis tekenden voor de treffers. Vlak voor tijd werd het door een eigen doelpunt van de Kazach Marochkin zelfs nog 5-0. De Grieken spelen dinsdag in en tegen Georgië, dat eerder op de avond afrekende met Luxemburg, om het derde en laatste ticket voor de EK-eindronde in Duitsland.