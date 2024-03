Luxemburgse vreugde maakt plaats voor gigantische ontzetting in play-offduel met Georgië

Luxemburg dacht donderdagavond op gelijke hoogte te komen in het play-offduel met Georgië om een ticket voor het EK in Duitsland, maar kwam bedrogen uit. Na bestudering van de beelden zette de Spaanse scheidsrechter José Maria Sánchez Martínez een streep door de 1-1 van , en trok in plaats daarvan een rode kaart voor Maxine Chanot, die even eerder een doorgebroken tegenstander had neergehaald.

Georgië, met de door Ajax aan FC Metz terugverhuurde Georges Mikautadze in de basis, kwam in Tbilisi vlak voor rust op voorsprong door een treffer van Budu Zivzivadze. Vitesse-back Mica Pinto, die bij Luxemburg mocht starten, had zich toen al laten vervangen. De 30-jarige verdediger moest de strijd na ruim een half uur geblesseerd staken na een overtreding van David Kakabadze, die van geluk mocht spreken dat Martínez daar geen kaart voor trok.

De bezoekers dachten vervolgens een klein kwartier na rust op 1-1 te komen, maar kwamen in plaats daarvan met een man minder te staan. In ondertal ging het vervolgens binnen tien minuten al mis: Zivzivadze bepaalde de eindstand op 2-0. De Georgiërs plaatsen zich daardoor voor de finale, waarin Griekenland of Kazachstan de tegenstander zal zijn. Die landen beginnen om 20.45 aan hun halve finale in Athene.