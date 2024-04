Sparta worstelt zich langs Volendam en zet reuzenstap naar play-offs om Europees voetbal

Sparta Rotterdam heeft zondagmiddag met een 1-0 zege op FC Volendam een grote stap richting de play-offs om Europees voetbal gezet. Clubtopscorer maakte een kwartier voor tijd de enige treffer van de middag. Daarmee zorgt hij ervoor dat de Kasteelheren over Go Ahead Eagles heen naar de achtste plaats in de Eredivisie klimmen. Voor de bezoekers uit Volendam komt rechtstreekse degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie door het verlies in Rotterdam met rasse schreden naderbij.

Beide ploegen begonnen met tegengestelde belangen aan de wedstrijd. Sparta aast op de play-offs voor Europees voetbal, wetende dat de huidig negende plaats voldoende is voor deelname. Bij winst zouden de Rotterdammers over nummer acht Go Ahead Eagles wippen en de marge met nummer tien SC Heerenveen op zeven punten brengen. De Friezen komen op de slotdag van de competitie nog op bezoek bij de Spartanen. FC Volendam wist op voorhand dat deelname aan de play-offs voor lijfsbehoud feitelijk nog het hoogst haalbare was, maar moet daarvoor nog wel RKC Waalwijk, dat vijf punten meer telde, passeren op de ranglijst.

Ondanks de belangen was de eerste helft op Het Kasteel bijzonder saai. Er waren wat korte oplevingen van de thuisclub wat resulteerde in wat kansjes voor de Jappanners Koki Saito en Shunsuke Mito terwijl spits Lauritsen ook zonder succes wat doelpogingen ondernam. De bezoekers, zij misten behoorlijk wat spelers, mochten in twee minuten tijd vier corners nemen en kregen via aanvaller Vivaldo Semodo (voorlangs) een kansje.

In de eerste minuut na rust liet zowel Sparta (Mito) als FC Volendam (Van Driel) een kans onbenut. Hierna viel de wedstrijd snel weer in dezelfde plooi als voor de onderbreking. FC Volendam wist ondertussen dat RKC Waalwijk op voorsprong stond tegen FC Utrecht. Hiermee werd Excelsior de nieuwe nummer zestien met zes punten meer dan FC Volendam, dat dus alleen gebaat was bij winst. Heel veel aanstalten maakte Het Andere Oranje echgter niet. Pas na een uur spelen was er weer wat dreiging van de bezoekers met een schot van Zach Booth waar Sparta-doelman Nick Olij toch wat moeite mee had. Sparta speelde op zijn zachtst gezegd een belabberde tweede helft. Na een totaal mislukte doelpoging van Camiel Neghli begon het thuispubliek voorzichtig te fluiten.

Dat verstomde snel toen Lauritsen zijn ploeg op een 1-0 voorsprong schoot. In Waalwijk was de stand op dat moment 2-1 voor RKC en zo liep het verschil tussen FC Volendam en nummer zestien Excelsior op naar zeven punten. FC Volendam kreeg het niet meer voor elkaar om de zeker verdiende gelijkmaker nog op het scorebord te krijgen. De wijdbroeken kregen wel wat hulp van FC Utrecht dat in Waalwijk nog op 2-2 kwam waardoor FC Volendam in de resterende drie wedstrijden nog zes punten moet goedmaken op RKC Waalwijk.

Sparta mag zich nu op gaan maken voor de kampioenswedstrijd van PSV, waar het volgende week geen figurantenrol zal willen spelen. De play-offs voor Europees voetbal lijken echter wel zo goed als binnen. FC Volendam weet dat het Eredivisieschap aan een flinterdun zijden draadje hangt en zal daarvoor drie wedstrijden moeten winnen, te beginnen volgende week thuis tegen Ajax. Dan nog is het afhankelijk van RKC Waalwijk, dat een marge van zes punten te verspelen heeft.