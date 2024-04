Pijnlijk woord over Arne Slot valt in de studio van beIN Sports

De supporters van Liverpool lijken niet onder de indruk van de naderende aanstelling van Arne Slot als hoofdtrainer. In de tv-studio van beIN Sports wordt zondag de vraag opgeworpen hoe de komst van de Feyenoord-trainer is gevallen bij de achterban. Underwhelming, luidt de conclusie.

Analist Jason McAteer speelde zelf tussen 1995 en 1999 voor Liverpool en draagt de club nog altijd een warm hart toe. “Het is een beetje uit het niets gekomen”, zegt hij over de keuze voor Slot. “Hij werd vorig jaar wel voortdurend gelinkt aan Tottenham Hotspur en heeft het altijd goed gedaan bij Feyenoord.”

Andere tafelgasten trekken de vergelijking met Erik ten Hag, die bij Manchester United niet erg succesvol is geweest. “Alles wat ik over Arne Slot heb gelezen, las ik ook over Ten Hag. Alles”, zegt presentator Richard Keys bijvoorbeeld. McAteer heeft meer vertrouwen. “Wij hebben veel betere spelers dan Man United.”

John Obi Mikel heeft ook vertrouwen in Slot. “Ik vind dat hij het goed heeft gedaan bij Feyenoord. Zijn speelstijl lijkt op die van Liverpool. Bovendien heeft Liverpool natuurlijk veel betere spelers.” McAteer krijgt vervolgens de vraag hoe de komst van Slot is gevallen. “Ik weet niet of het schok is, maar…” Presentator Keys vult aan: “Underwhelmed.” McAteer: “Ja, dat is het. Maar we zeggen het vaker: er zijn gewoon niet zoveel beschikbare trainers.”

