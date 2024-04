PSV wil langer door met uitblinker: 'Dat is wel de bedoeling, ja'

PSV hoopt ook volgend seizoen te kunnen beschikken over de Amerikaan Malik Tillman. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler wordt dit seizoen gehuurd van Bayern München. Algemeen directeur Marcel Brands bevestigt zondag dat de club een poging gaat doen de optie tot koop in zijn verbintenis te lichten.

Tillman is inmiddels tienvoudig Amerikaans international, maar groeide op in Duitsland, waar hij sinds 2015 deel uitmaakte van de jeugdopleiding van de recordkampioen. In november 2021 mocht hij er zijn profdebuut maken, maar een halfjaar later toog hij op huurbasis naar het Schotse Rangers FC. Daarmee schakelde hij PSV uit in de voorronde van de Champions League.

Een jaar later was het precies andersom: wéér lootten de Eindhovenaren de Schotse recordkampioen, maar deze keer stond Tillman aan de andere kant en wist de ploeg van kersvers trainer Peter Bosz wél door te dringen tot de groepsfase van het miljardenbal. Tillman groeide bovendien uit tot een van de uitblinkers in het elftal dat op de drempel van de landstitel staat: inmiddels scoorde hij in alle competities negen keer en leverde hij elf assists af.

PSV wil dan ook graag met Tillman verder, bevestigt Brands zondag bij Goedemorgen Eredivisie. "Dat is wel de bedoeling, ja", antwoordt de directeur op een vraag van Hans Kraay junior. PSV heeft inderdaad een optie tot koop in de huurovereenkomst laten opnemen, beaamt Brands bovendien. Naar verluidt zou een definitieve overstap de club zo'n twaalf tot veertien miljoen euro kosten, Bayern zou daar door het betalen van een 'boete' van enkele miljoenen mogelijk nog wel een stokje voor kunnen steken.

Malik Tillman zal spoedig eigendom van PSV zijn:



"Dat is wel de bedoeling, ja." ⏳ — ESPN NL (@ESPNnl) April 28, 2024

