Polen dankzij penaltyheld Szczesny tegenstander Oranje op EK, Mudryk goud waard voor Oekraïne

Polen heeft dinsdagavond na een strafschoppenserie beslag gelegd op het laatste EK-ticket en komt in de poule van het Nederlands elftal. Na 120 minuten tegen Wales stond de brilstand nog op het bord, vanaf de stip waren de Polen de betere.

Wales speelde deze finalewedstrijd thuis en mocht dus aantreden in Cardiff. Het team uit het Verenigd Koninkrijk is vooral een collectief, met enkele spelers die in de Premier League actief zijn, zoals Harry Wilson (Fulham), Neco Williams (Nottingham Forest), Ben Davies (Spurs) en Chris Mepham (Bournemouth). Polen heeft meer sterren: Robert Lewandowksi speelt bij FC Barcelona, Wojciech Szczesny is de doelman van Juventus en Piotr Zielinski speelt bij Napoli. Verdediger Jakub Kiwior is ondertussen ook basisspeler bij de lijstaanvoerder in de Premier League, Arsenal. Oud-Feyenoorder Sebastian Szymanski begon op de bank en zou later invallen.

In de eerste helft vielen er weinig kansen te noteren. Beide ploegen hadden 50% balbezit en schoten geen enkele keer op doel. Tot een moment vlak voor rust, toen een voorzet van Williams de lange spits Kieffer Moore bereikte. Laatstgenoemde knikte de bal terug langs het doel, waar Davies afrondde. Het feest ging echter niet door: de verdediger van de Spurs stond buitenspel.

In de tweede helft probeerde de thuisploeg te drukken voor het eigen publiek. Vlak na rust moest Szczesny al in actie komen, door een kopbal van Moore fraai uit de kruising te tikken. Rond minuut 65 kreeg Polen een flinke kans, toen Kiwior de bal opeens voor zijn voeten kreeg na een corner. De verdediger kon niet raak mikken. Ook een kopbal van Moore, enkele minuten later, zorgde niet voor het openingsdoelpunt. Een verlenging was nodig om een beslissing te brengen in dit belangrijke duel.

In de toegevoegde tijd speelden beide ploegen weinig kansen bij elkaar. Eén minuut voor tijd kreeg Mepham nog zijn tweede gele kaart, waardoor hij mocht intrekken. De wedstrijd zou via penalties worden beslist. Daarin trok Polen aan het langste eind. Bij een 5-4 stand pakte doelman Szczesny een strafschop van Daniel James. Polen komt daardoor komende zomer in de poule van het Nederlands elftal, Frankrijk en Oostenrijk.

Oekraïne - IJsland

Ook Oekraïne heeft zich dinsdagavond geplaatst voor het EK in Duitsland van aankomende zomer. Mykhaylo Mudryk en Viktor Tsygankov zorgden voor de doelpunten, het IJslandse doelpunt van Albert Gudmunsson bleek niet genoeg voor de uitploeg (2-1).

Hoewel Oekraïne op papier thuis speelde, vond de wedstrijd in Polen plaats vanwege de huidige oorlog. De ploeg die deze wedstrijd zou winnen, zou direct een ticket krijgen voor het komende EK. IJsland begon sterk aan het duel en brak de wedstrijd open na dertig minuten. Gudmundsson van Genoa schoot binnen na een pass van Hákon Haraldsson. Een doelpunt van Oekraïner Roman Yaremchuk werd enkele minuten afgekeurd vanwege buitenspel.

In de tweede helft rechtte Oekraïne de rug en maakte het al snel de gelijkmaker. Tsygankov schoot van afstand raak. De ‘thuisploeg’ werd vervolgens sterker en zocht duidelijk naar het winnende doelpunt. Zes minuten voor tijd viel die belangrijke goal: aanvaller Mudryk schoot van buiten de zestien raak. De linksbuiten van Chelsea speelt bij zijn ploeg niet veel, maar was met dit doelpunt goud waard voor zijn land, aangezien er niet meer gescoord werd.

Oekraïne mag daarmee deelnemen aan het EK in Duitsland in juni en juli dit jaar. Het Oost-Europese land zal in de poulefase tegen België, Slowakije en Roemenië spelen.

