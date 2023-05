Cristiano Ronaldo is dinsdagavond goud waard voor Al Nassr in de topwedstrijd tegen Al Shabab. De Portugese superster zette Al Nassr na een uur voetballen op een 3-2 voorsprong met een fraai schot vanbuiten de zestien. De wedstrijd tussen Al Nassr en Al Shabab is het duel tussen de nummer twee en drie van de competitie van Saoedi-Arabië. Het Al Nassr van Ronaldo heeft (virtueel) met nog twee speelrondes voor de boeg drie punten minder dan koploper Al-Ittihad.