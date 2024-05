Toekomst Kuijt bij Beerschot plotseling onzeker: 'Dan vertrekt hij ongetwijfeld'

Het is nog maar de vraag of Dirk Kuijt komend seizoen nog als trainer op de bank zit bij Beerschot, zo melden Belgische media. De Nederlander bewerkstelligde dit seizoen promotie naar het hoogste niveau, maar zou als gevolg van een vertrek van de Hongaarse technisch directeur Gyorgy Ccepregi eveneens op weg naar de uitgang kunnen zijn.

De 43-jarige Kuijt werd eind december aangesteld bij de club uit Antwerpen, die op dat moment al bovenaan stond op het tweede Belgische profniveau. Die positie wist Beerschot onder leiding van de oud-international vast te houden: de club verzekerde zich op 7 april van promotie naar het hoogste niveau en sleepte een week later het kampioenschap definitief binnen.

Achter de schermen woedt echter een overnamestrijd. The Bridge Football Group, een Chinees-Europese investeringsmaatschappij onder leiding van voormalig Oranje-international Dries Boussatta, zou een bedrag van 11 miljoen euro over hebben om Beerschot over te nemen. De huidige meerderheidsaandeelhouder, het Saudische United World dat driekwart van de aandelen in handen heeft, zou daar volgens de krant Het Belang van Limburg nog niet positief op hebben gereageerd.

Csepregi en Kuijt weten daarom nog niet met welk budget zij deze zomer een elftal moeten zien samen te stellen waarmee Beerschot moet gaan uitkomen in de Jupiler Pro League. In gesprek met het Gazet van Antwerpen liet de Hongaar doorschemeren dat hij een bedrag van drie miljoen euro nodig heeft om een spelersgroep bij elkaar te verzamelen die zich op het hoogste niveau kan handhaven. "Dirk Kuijt lijkt zijn toekomst aan die van Csepregi te hebben verbonden. Vertrekt de Hongaar, dan volgt de Nederlander ongetwijfeld ook", leest het onheilspellend. Morgen (donderdag) moet op een aandeelhoudersvergadering duidelijk worden of de Saudi's Beerschot willen verkopen en zo niet, wat de plannen voor komend seizoen behelzen.

