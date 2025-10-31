Danny Koevermans heeft met stijgende verbazing gereageerd op het uiterst nuchtere interview van Dirk Kuijt voor de camera van ESPN. De oefenmeester van FC Dordrecht reageerde opvallend kalmpjes nadat zijn ploeg er met liefst 7-0 afging tegen Willem II in de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB Beker.

In de KNVB Beker stond donderdagavond het affiche tussen de Keuken Kampioen Divisie-clubs Willem II en FC Dordrecht op het programma. De ploeg van Kuijt keek na 39 minuten al tegen een kansloze 5-0 achterstand aan. Na rust hielden de Schapenkoppen de schade enigszins beperkt, maar moest het nog wel twee tegentreffers slikken.

Kuijt richt zich al op Almere City-thuis

Na de pijnlijke nederlaag verscheen Kuijt opvallend nuchter voor de camera van ESPN. "Uiteindelijk is 7-0 een klote uitslag, dat is gewoon een harde klap", aldus de trainer. "Maar wij zijn een jonge ploeg en wij moeten ons verder doorontwikkelen. We hebben dat tot nu toe heel goed gedaan. En dit is gewoon een heel vervelend groot pak slaag. Maar wij gaan ons gewoon weer vol voorbereiden op Almere City."

Kuijt probeerde het bekerechec tegen Willem II te relativeren door te wijzen naar de competitie. "Als je die wedstrijd (tegen Almere City, red.) thuis wint, dan sta je gewoon op een play-offplek. En dan doe je het goed. En dat is het gekke aan voetbal. Je verliest met 7-0, maar het is één wedstrijd die je verliest. En maandag staat er gewoon weer een nieuwe wedstrijd op het programma."

Koevermans is verbaasd over houding Kuijt

De laconieke houding van Kuijt zorgde voor grote verbazing in de studio van ESPN. "Aldus een nuchtere Dirk Kuijt. Ja, zo kan je er ook instaan..." reageert een cynische Koevermans, die een andere reactie had verwacht. "Nee, ik zou er niet zo instaan als hij. 7-0 is wel heel ernstig hoor. 7-0! En het is wel wat hij zegt: als je de volgende wedstrijd wint dan zal het wel, het gaat om de competitie. Maar je wilt toch niet zo afgeschminkt worden tegen een ploeg die twee plekjes hoger staat in de competitie."

Volgens Koevermans was Kuijt opvallend kalm. "Hij is wel heel relaxed zo", beseft de analist. "Zoals hij daar staat. En misschien kan dat dan in de Keuken Kampioen Divisie. Ik bedoel: dat er dan wat minder druk op staat voor hem, omdat hij nu bij Dordrecht zit. Als dit zou gebeuren bij een Eredivisieclub, dan kom je er niet zo makkelijk mee weg.

Overigens wil de oud-spits wel benadrukken dat de reactie van Kuijt voor de camera niet alles zegt. "Ik weet natuurlijk niet wat hij in de kleedkamer gaat zeggen, maar zoals hij hier voor de camera staat lijkt hij het heel makkelijk af te doen", reageert Koevermans tot besluit.