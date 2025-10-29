De familie van ligt opnieuw onder een vergrootglas. Faouzi Ziyech, de oudere broer van de oud-Ajacied en Marokkaans international, heeft op Instagram uitgehaald naar een vrouw die volgens hem onterecht pronkt met haar rol in de jeugd van zijn broer.

Faouzi deelt op Instagram een foto waarop Ziyech en de vrouw naast elkaar staan, al zijn hun gezichten niet te zien. “Je rekent mij aan dat ik jou bij een gastgezin heb ondergebracht ver van huis. Daarna maakte jij nog wel gebruik van mij waar het kon (wekelijks). NOG MEER DROGREDENEN! Maar zij loopt te pronken dat zij dat geregeld heeft, LACHWEKKEND!”, schrijft Faouzi in de emotionele post.

De woorden lijken gericht aan Nazan Sahakyan, die jarenlang bekend stond als de ‘voetbalmoeder’ van sc Heerenveen. Zij ving talloze jonge talenten op, onder wie een dertienjarige Hakim Ziyech, die zijn ouderlijk huis in Dronten verliet om in Friesland bij de jeugdopleiding te gaan spelen.

Moeilijke jeugd

Ziyech, geboren in 1993 in Dronten, verloor zijn vader op jonge leeftijd. Dat verlies had een enorme impact op hem. “Vanaf dat moment ging het bergafwaarts met Hakim”, vertelde zijn broer Faouzi eerder in een documentaire. De jonge Hakim raakte regelmatig in de problemen en dreigde zelfs te ontsporen.

Om zijn broer op het rechte pad te houden, greep Faouzi in. Hij regelde dat Hakim op jonge leeftijd in een gastgezin kon wonen in Heerenveen, waar hij zich volledig op voetbal kon richten. Volgens Faouzi was dat een cruciale stap. “Die beslissing heb alleen ik genomen, en dat was de beste beslissing die ik voor jou heb gemaakt. Anders was ook jij verpest, net als sommigen die beter waren dan jij maar geen geluk hadden zoals jij”, schrijft hij nu op Instagram.

Bij sc Heerenveen groeide Ziyech uit tot een van de grootste talenten van Nederland. Hij debuteerde er in 2012 in het eerste elftal, verhuisde vervolgens naar FC Twente en later naar Ajax, waar hij uitgroeide tot publiekslieveling en Champions-League-held. Vorige week tekende hij transfervrij bij Wydad Casablanca in Marokko.

De vrouw in kwestie: Nazan Sahakyan

De Instagram-uithaal lijkt bedoeld voor Nazan Sahakyan, die in meerdere media werd omschreven als Ziyechs ‘tweede moeder’. Ze stond bekend als een warme, zorgzame vrouw die voor jonge spelers kookte, hun was deed en hen hielp wennen aan het leven buiten hun ouderlijk huis.

Een jonge Hakim Ziyech met Nazan Sahakyan.

Zelf benadrukte Sahakyan in interviews dat Ziyech een beleefde, gevoelige jongen was die haar hielp in huis. Ze zei in een interview met Vice nooit te zullen vergeten hoe de kleine Ziyech haar vrolijk begroette en meteen een knuffel gaf. “Daarna ging ik met de moeder van Hakim praten en voor ik het doorhad stond hij alweer buiten te spelen met een bal.”

Toen Sahakyan in 2015 dreigde te worden uitgezet uit Nederland, kwam Heerenveen in actie: negentig (oud-)spelers, onder wie Hakim Ziyech zelf, tekenden een steunbrief met de tekst ‘Nazan moet blijven’.

Volgens Faouzi is haar rol echter overschat. Hij stelt dat zij op voetbalgebied niets voor Hakim heeft betekend en dat de keuze voor het gastgezin volledig van hem kwam. De toon van zijn bericht laat weinig ruimte voor nuance. “Op voetbalgebied heeft ze niets voor jou betekend, behalve dat je mocht bepalen wat we aten als je er was”, schrijft hij.

Familieruzie in de openbaarheid

Het is niet de eerste keer dat Faouzi zich uitspreekt over de beeldvorming rond zijn broer. Al vaker liet hij weten zich te storen aan mensen die volgens hem te veel eer claimen voor Hakims succes. Eerder richtte hij zijn pijlen op oud-voetballer Aziz Doufikar, die in sommige media als mentor van Hakim werd genoemd.

De verhouding tussen de broers zou de laatste jaren bekoeld zijn, al spreken ze elkaar nog wel. Faouzi was jarenlang zijn vertrouweling, chauffeur en begeleider in de jeugd. Zijn frustratie lijkt voort te komen uit het gevoel dat zijn inzet onderbelicht blijft, terwijl anderen volgens hem met de eer strijken.