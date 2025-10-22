vervolgt zijn loopbaan bij Wydad Casablanca, zo meldt transferexpert Fabrizio Romano. De linkspoot zat al sinds mei zonder club na zijn vertrek bij het Qatarese Al-Duhail SC, maar gaat nu dus voor het eerst in de Marokkaanse competitie voetballen.

Ziyech heeft de keuze gemaakt om voor het eerst professioneel te gaan voetballen in het land waarvoor hij zijn interlands speelt. Wydad Casablanca is een van de grootste clubs van Marokko en heeft een indrukwekkende staat van dienst met 22 nationale kampioenschappen en drie overwinningen in de Afrikaanse Champions League. Het is een nieuwe uitdaging voor Ziyech, die tot dusver 64 interlands speelde voor Marokko.

Transfervrije status

Ziyech was de afgelopen maanden transfervrij. Al-Duhail maakte eind mei bekend dat het contract van de aanvallende middenvelder annex rechtsbuiten werd ontbonden. "Wij willen onze dankbaarheid en waardering betuigen aan de Marokkaanse ster Hakim Ziyech, gezien zijn inzet en toewijding. We wensen hem veel succes met het vervolg van zijn carrière", zo schreef de Qatarese club destijds op X.

Veel interesse

De afgelopen maanden is Ziyech bij de nodige ploegen in beeld geweest voor een transfervrije overstap. Zo zou de Spaanse promovendus Elche CF aan zijn komst hebben gedacht, maar bleek het verschil tussen vraag en aanbod te groot. Ook de namen van Ajax en PSV werden genoemd, maar een terugkeer naar Nederland kwam er niet van. Uiteindelijk is de keuze gevallen op een stap naar Marokko, waar Ziyech aan een nieuw hoofdstuk begint bij Wydad Casablanca.

