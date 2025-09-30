Quincy Promes krijgt onverwacht bezoek van andere profvoetballer tijdens zitting

heeft zich dinsdag op de publieke tribune van het gerechtshof Amsterdam gemeld bij een zitting van , meldt het Algemeen Dagblad. De veroordeelde buitenspeler verzoekt opnieuw schorsing van zijn voorlopige hechtenis.

Promes was dinsdag bij het gerechtshof Amsterdam voor een zitting die onderdeel is van zijn hoger beroep. De voetballer werd veroordeeld tot 7,5 jaar celstraf voor betrokkenheid bij grootschalige drugssmokkel en het steken van zijn neef. Sinds Promes is uitgeleverd aan Nederland, is dit zijn tweede zitting. De voormalig speler van Ajax en FC Twente was zelf aanwezig in de rechtszaal.

Artikel gaat verder onder video

Advocaat Cem Polat vraagt in deze zitting opnieuw of de voorlopige hechtenis van zijn cliënt kan worden geschorst. Promes zou graag zijn voetballoopbaan voortzetten om zo een inkomen voor zijn kinderen te verzorgen. “De beperkte houdbaarheid van een topsporter, om geld te verdienen voor zijn minderjarige kinderen, is gewoon een reden om te schorsen”, klinkt het vanuit de advocaat. “Je kan wel rondjes blijven rennen in je cel, maar dat is voor een topsporter geen manier om fit te blijven.” In een rapport heeft de reclassering laten weten in principe achter de schorsing te kunnen staan.

Eerder werd de voorlopige hechtenis van Promes niet geschorst vanwege vluchtgevaar. Dat is volgens Polat helemaal niet aan de orde. “Hoe zou dat er ook uitzien? Promes komt vrij en vlucht meteen? Weg van zijn kinderen ook? Dan staat hij ook meteen weer internationaal gesignaleerd. Nee, er is volgens de verdediging helemaal geen vluchtgevaar.” Op de publieke tribune hoort Ziyech dit allemaal met interesse aan, zo stelt de krant. Dat de twee goed bevriend zijn met elkaar, bleek eerder toen de Marokkaan naar Dubai trok om Promes te bezoeken.