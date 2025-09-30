Live voetbal

Quincy Promes krijgt onverwacht bezoek van andere profvoetballer tijdens zitting

Quincy Promes krijgt onverwacht bezoek van andere profvoetballer tijdens zitting
Foto: © Imago
1 reactie
Niels Hassfeld
30 september 2025, 17:25

Hakim Ziyech heeft zich dinsdag op de publieke tribune van het gerechtshof Amsterdam gemeld bij een zitting van Quincy Promes, meldt het Algemeen Dagblad. De veroordeelde buitenspeler verzoekt opnieuw schorsing van zijn voorlopige hechtenis.

Promes was dinsdag bij het gerechtshof Amsterdam voor een zitting die onderdeel is van zijn hoger beroep. De voetballer werd veroordeeld tot 7,5 jaar celstraf voor betrokkenheid bij grootschalige drugssmokkel en het steken van zijn neef. Sinds Promes is uitgeleverd aan Nederland, is dit zijn tweede zitting. De voormalig speler van Ajax en FC Twente was zelf aanwezig in de rechtszaal.

Artikel gaat verder onder video

Advocaat Cem Polat vraagt in deze zitting opnieuw of de voorlopige hechtenis van zijn cliënt kan worden geschorst. Promes zou graag zijn voetballoopbaan voortzetten om zo een inkomen voor zijn kinderen te verzorgen. “De beperkte houdbaarheid van een topsporter, om geld te verdienen voor zijn minderjarige kinderen, is gewoon een reden om te schorsen”, klinkt het vanuit de advocaat. “Je kan wel rondjes blijven rennen in je cel, maar dat is voor een topsporter geen manier om fit te blijven.” In een rapport heeft de reclassering laten weten in principe achter de schorsing te kunnen staan.

Eerder werd de voorlopige hechtenis van Promes niet geschorst vanwege vluchtgevaar. Dat is volgens Polat helemaal niet aan de orde. “Hoe zou dat er ook uitzien? Promes komt vrij en vlucht meteen? Weg van zijn kinderen ook? Dan staat hij ook meteen weer internationaal gesignaleerd. Nee, er is volgens de verdediging helemaal geen vluchtgevaar.” Op de publieke tribune hoort Ziyech dit allemaal met interesse aan, zo stelt de krant. Dat de twee goed bevriend zijn met elkaar, bleek eerder toen de Marokkaan naar Dubai trok om Promes te bezoeken.

➡️ Meer nieuws over Quincy Promes

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ziyech, Pogba en vele anderen nemen zeer duidelijk standpunt in over Israël

Ziyech, Pogba en vele anderen nemen zeer duidelijk standpunt in over Israël

  • Gisteren, 17:23
  • Gisteren, 17:23
Ajax-bestuurder Alex Kroes en Marijn Beuker

Ajax-directie aangevallen door PSV-fans

  • Gisteren, 14:04
  • Gisteren, 14:04
Valentijn Driessen Feyenoord

Driessen geeft Feyenoord dringende transfertip: ‘Hij gaat je niet verder helpen’

  • Gisteren, 13:29
  • Gisteren, 13:29
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Ztuffz83
Erkende gebruiker! Meer info
188 Reacties
1.068 Dagen lid
1.925 Likes
Ztuffz83
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Deze onbenul moet gewoon lekker zijn straf uitzitten. Dat zo’n straf vervelend is had ie zich moeten bedenken voordat hij zijn criminele activiteiten ontplooide.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Ztuffz83
Erkende gebruiker! Meer info
188 Reacties
1.068 Dagen lid
1.925 Likes
Ztuffz83
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Deze onbenul moet gewoon lekker zijn straf uitzitten. Dat zo’n straf vervelend is had ie zich moeten bedenken voordat hij zijn criminele activiteiten ontplooide.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Quincy Promes

Quincy Promes
Leeftijd: 33 jaar (4 jan. 1992)
Positie: A (L), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2023/2024
Spartak M
17
6
2022/2023
Spartak M
27
20
2021/2022
Spartak M
22
6
2020/2021
Ajax
19
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
7
11
19
2
PSV
7
10
16
3
Ajax
7
7
15
4
NEC
7
8
12
5
AZ
7
4
12

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel