Rechtbanktekening Quincy Promes werkt op lachspieren: ‘Welke Picasso is hier bezig geweest?’

verscheen dinsdag bij het Gerechtshof in Amsterdam voor het hoger beroep tegen de gevangenisstraf van 7,5 jaar die de rechtbank eerder uitsprak, wegens zware mishandeling en drugssmokkel. De rechtbanktekening die tijdens de zitting werd gemaakt en erna werd vrijgegeven, zorgt op social media voor veel hilariteit en verbazing.

Promes was dinsdag samen met zijn advocaat Cem Polat aanwezig bij het Gerechtshof in Amsterdam. De voetballer, die vorige maand in Dubai werd aangehouden en vervolgens naar Nederland werd vervoerd om in voorarrest geplaatst te worden, komt in hoger beroep op tegen een gevangenisstraf van in totaal 7,5 jaar die hem eerder werd opgelegd.

Zoals te doen gebruikelijk maakte een van de rechtbanktekenaars van het Gerechtshof tijdens de zitting een tekening van de verdachte, in dit geval Promes, ten behoeve van perspublicaties. Veel mensen vinden de rechtbanktekening van Promes echter niet heel erg geslaagd.

“Welke Picasso is hier bezig geweest?”, vraagt iemand sarcastisch op X. Een ander reageert met: “Die tekening lijkt toch totaal niet op Promes?” Weer een ander reageert met: “Ik heb weleens betere rechtbanktekeningen gezien.”

