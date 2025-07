Hof besluit: Promes wacht hoger beroep in gevangenschap af wegens vluchtgevaar

mag de uitspraak van het hoger beroep niet in vrijheid afwachten. Dat heeft het Hof dinsdag besloten. De oud-voetballer wordt geacht vluchtgevaarlijk te zijn na een eerder vertrek naar Dubai. Promes hangt een celstraf van 7,5 jaar boven het hoofd.

In 2023 werd Promes veroordeeld voor de zware mishandeling van zijn neef en een jaar later volgde een straf voor het invoeren van cocaïne. Het leverde de oud-speler van onder meer FC Twente, Go Ahead Eagles en Ajax een totale celstraf op van 7,5 jaar. Promes ging hiertegen in hoger beroep en hoopte dat hij de uitspraak daarvan in vrijheid zou mogen afwachten. Dat hoger beroep diende vandaag (dinsdag 8 juli).

Advocaat Cem Polat beargumenteerde dat Promes niet vluchtgevaarlijk zou zijn en daarom in vrijheid de uitspraak in het hoger beroep zou mogen afwachten. "Dat is niet zo kansloos als het lijkt”, schetste het Algemeen Dagblad eerder. “Er zijn tal van zaken waarin verdachten die tot celstraffen zijn veroordeeld een hoger beroep in vrijheid mogen afwachten.”

Toch heeft Polat het Hof niet kunnen overtuigen, schrijft Telegraaf-journalist Marlou Visser, die ter plaatse is bij de zaak. De oud-voetballer vertrok eerder namelijk al naar de Verenigde Arabische Emiraten, dat geen uitleveringsverdrag heeft met Nederland. Polat vertelde eerder vandaag dat Promes weer een aanbieding had gekregen van Dubai United, waarvoor hij recent nog speelde.

“Volgens het Hof is het vluchtgevaar dus nog volop aanwezig”, schrijft Visser. “Bovendien wordt Promes verdacht van feiten waar mogelijk twaalf jaar of meer aan cel op staat. Dan mag voorlopige invrijheidsstelling alleen onder heel strenge voorwaarden. Daar voldoet Promes niet aan. Hij blijft dus vast zitten. De inhoudelijke behandeling van de zaak kan niet meer in dit kalenderjaar maar wordt 2026.”

