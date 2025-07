'Voorlopige vrijlating Quincy Promes niet zo kansloos als het lijkt'

verschijnt dinsdag voor het gerechtshof, waar het hoger beroep dient tegen de twee celstraffen die hij kreeg. De 33-jarige aanvaller hoopt dat allemaal in vrijheid te kunnen afwachten. Iets wat volgens het Algemeen Dagblad niet 'zo kansloos is als het lijkt'.

In 2023 werd Promes veroordeeld voor de zware mishandeling van zijn neef en een jaar later volgde een straf voor het invoeren van cocaïne. Het leverde de oud-speler van onder meer FC Twente, Go Ahead Eagles en Ajax een totale celstraf op van 7,5 jaar. Promes ging hiertegen in hoger beroept en hoopt dat hij de uitspraak daarvan in vrijheid mag afwachten.

LEES OOK: Quincy Promes geland op Schiphol en direct vastgezet

Artikel gaat verder onder video

"Dat is niet zo kansloos als het lijkt. Er zijn tal van zaken waarin verdachten die tot celstraffen zijn veroordeeld een hoger beroep in vrijheid mogen afwachten", schetst het AD, dat daarbij wijst naar zedendelinquent Ali B. "Feitelijk gaat het om de vraag of er sprake is van vluchtgevaar. Als zijn advocaat Cem Polat overtuigend kan uitleggen dat Promes niet zal vluchten, stijgen zijn kansen."

LEES OOK: Zijn advocaat ziet Quincy Promes snel weer voetballen: 'Op zijn minst in Nederland'

Toch heeft de voetballer de schijn tegen omdat hij tijdens eerdere rechtszaken 'veilig in Rusland bleef'. Toen Promes in februari 2021 de overstap maakte van Ajax naar Spartak Moskou was hij al in beeld als verdachte. "In Rusland kon hij eigenlijk niet uitgeleverd worden aan Nederland. Technisch gezien was dat geen vlucht, maar achteraf gezien lijkt het er wel op", schrijft Victor Schildkamp.

Tijdens het hoger beroep krijgt Promes ook de kans om zelf zijn verhaal te doen. Dat heeft hij nog niet eerder gedaan. "Er lijkt veel bewijs te zijn, maar Promes en zijn advocaat denken het allemaal te kunnen uitleggen", klinkt het. Mochten Polat en Promes uit kunnen leggen dat er geen sprake is van vluchtgevaar, dan zou hij theoretisch gezien aan kunnen sluiten bij een een club. "Wie weet zien we de aanvaller dan tóch redelijk snel terug op het veld. Anders zal hij (met aftrek van enkele maanden voorarrest en vervroegde invrijheidstelling) ruim vijf jaar de gevangenis in moeten en is hij 38 als hij vrijkomt. Of er voor hem dán nog geld te verdienen valt als voetballer..."

