Zijn advocaat ziet Quincy Promes snel weer voetballen: 'Op zijn minst in Nederland'

heeft een flinke strafzaak aan zijn broek hangen en wacht momenteel het hoger beroep af. De kans dat de oud-Ajacied de cel in moet, is aanzienlijk. Ondanks dat ziet zijn advocaat, Cem Polat, Promes snel alweer voetballen.

De tijdelijk inactieve voetballer is momenteel in Nederland en gaat op 8 juli een verzoek indienen om het hoger beroep in vrijheid af te mogen wachten, weet het Algemeen Dagblad. Tegen hetzelfde medium doet Polat wat uitspraken over de huidige toestand van Promes. "Hij houdt zich goed. Hij wilde al naar Nederland, maar we hadden het liever anders gezien dan deze manier."

De wens om eerder uit voorlopige hechtenis te komen, werd al eens afgewezen. Toch heeft Polat hoop dat Promes dit keer wel tijdelijk op vrije voeten komt. "De uitspraak van het gerechtshof van 10 juni liet daar ruimte voor: toen werd het afgewezen, omdat niet duidelijk was in welk land Promes zijn carrière dan zou voortzetten en of hij dan bereikbaar zou zijn.”

LEES OOK: Promes komt om ‘hele zware reden’ voorlopig niet vrij

"Het was dus onduidelijk hoe ons voorstel vorm zou moeten krijgen", vervolgt de advocaat. "Maar nu is hij hier. Hij zou in elk land binnen de EU waar hij zo uitgeleverd zou kunnen worden, kunnen voetballen, onder voorwaarden. En op zijn minst zou dat in Nederland kunnen. Wij gaan dat 8 juli nog eens goed proberen uit te leggen." Promes heeft is momenteel veroordeeld tot een celstraf van zeven en een half jaar.

