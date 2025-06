Driessen voorspelt: 'Deze Jong Oranje-spelers halen het Nederlands elftal'

Valentijn Driessen is er niet van overtuigd dat veel Jong Oranje-spelers het grote Nederlands elftal gaan halen. Dat zegt de journalist in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Driessen ziet in een speler die niet bij de selectie zit , maar wel kanshebber is voor Oranje.

“Een toernooi is geweldig, maar het gaat in eerste instantie om de individuele ontwikkeling van spelers. Dan moet je kijken: welke spelers van deze generatie gaan het Nederlands elftal halen? Dat zijn er niet veel. Een aantal zit bij het Nederlands elftal en is teruggehaald, nou prima. Maar er zit weinig kwaliteit in waarvan je zeker weet: die gaan het Nederlands elftal halen.”

“Dan blijf ik toch terugkomen op Mexx Meerdink”, zegt de chef voetbal van de krant. Meerdink werd niet opgenomen door bondscoach Michael Reiziger, onder meer doordat hij zich in november afmeldde voor Jong Oranje wegens een blessure, maar wel een oefenwedstrijd speelde voor AZ. “Hij heeft de potentie om het Nederlands elftal te halen. Misschien zelfs volgend jaar al bij het WK in Amerika. Hij had daar (EK Onder 21, red.) gewoon bij moeten zijn. Het is een enorme blunder van de KNVB. Van Reiziger, van Nigel de Jong, van de hele KNVB natuurlijk.”

“Het zijn allemaal geen spelers die het Nederlands elftal gaan halen?” vraagt presentator Pim Sedee, die Ruben van Bommel wel ‘een interessante optie’ noemt. “Hij heeft natuurlijk heel veel concurrentie”, zegt Driessen, die opsomt: “Hij heeft Gakpo voor zich, hij heeft Lang voor zich. Bergwijn in iets mindere mate, dus dat is wel een heel zwaar bezette positie.”

De Jong Oranje-selectie

